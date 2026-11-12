Pilar Smith confirmó el final de su relación con Rafael Ruiz Huidobro después de siete años juntos. La periodista dio la noticia en LAM, durante el regreso de Ángel de Brito a la conducción del ciclo de América, y explicó que la ruptura se produjo por el desgaste del vínculo. Además, aclaró que no hubo infidelidades ni terceros en discordia y reconoció: “Hoy estoy sola”.

La panelista contó que la separación se concretó hace aproximadamente tres semanas, aunque la pareja ya había atravesado varias crisis a lo largo de su historia. Cuando Ángel de Brito le preguntó si había existido un engaño, fue contundente: “No, no, no. Cero”. Y al ser consultada por las razones del final, resumió: “Se desgastó la relación”, negando los rumores que la relacionan, según sus compañeras, con Nito Artaza.

Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro. Foto: prensa

Uno de los datos que llamó la atención durante la conversación fue que Pilar y Rafael habrían atravesado cuatro rupturas en los siete años que compartieron. La periodista reconoció que no era la primera vez que decidían tomar distancia, aunque esta vez el vínculo llegó nuevamente a su fin.

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La historia de amor entre la periodista y el empresario, quien trabaja como director de partido en la Liga Profesional de Fútbol, comenzó en 2019. En julio de 2024 habían anunciado su primera separación pública, después de cinco años juntos. En aquel momento, Pilar explicó que habían discutido y que la ruptura se debía al desgaste, aunque no descartó una reconciliación.

Esa segunda oportunidad llegó después de un período de distanciamiento de dos meses. En agosto de 2025, Smith volvió a compartir imágenes junto a Ruiz Huidobro y contó que habían decidido reconstruir la relación. “Nos distanciamos dos meses, me fui a Europa con mi hija un mes. Ahí lo extrañé y a la vuelta hablamos. Él también me había extrañado, así que nos dimos otra oportunidad”, contó hace un tiempo en una entrevista con Infobae.

Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro en la función de prensa de Un cambio inesperado. (Foto: Movilpress)

Ahora, con una nueva separación confirmada, la periodista tuvo palabras afectuosas para quien fue su pareja durante tantos años. “Es una gran persona, Rafa, lo quiero”, expresó en LAM. La relación había dado lugar a una familia ensamblada: Pilar es mamá de tres hijos, mientras que Rafael tiene cuatro. Después de distintas crisis y reconciliaciones, esta vez la conductora confirmó que volvió a estar soltera.

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