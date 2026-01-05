De conductora a panelista, Pilar Smith se animó a dar un cambio de 180 grados a su carrera y renunció a Gossip a pocas horas de su debut en LAM. A poco más de un mes de su salida del noticiero de Telefe, ahora la periodista se prepara para nuevos desafíos.

Este lunes, la emisión de Gossip comenzó un poco después de las 13 con Leo Arias en la conducción y sin mención a la salida de Pilar. Según le informaron a Ciudad fuentes del canal, no se le dio a la conductora la oportunidad de despedirse, como ha ocurrido con muchos otros canales en las últimas semanas.

Sin embargo, la conductora hizo uso de sus redes sociales para comunicarse con sus “gossiperos”. “Es verdad, hoy se cierra una etapa hermosa. Gracias a todos los gossiperos de mi vida, fui muy feliz, pero tengo ofertas superadoras y voy por ellas”, escribió.

La despedida de Pilar Smith en las redes sociales (Foto: Instagram @pilusmith)

Leé más:

Pilar Smith apuntó fuerte contra Nancy Duré tras su expulsión de APTRA: “Ella fue la que...”

A POCAS HORAS DE DEBUTAR COMO PANELISTA DE LAM, PILAR SMITH RENUNCIÓ A GOSSIP Y NO LA DEJARON DESPEDIRSE AL AIRE

Por otra parte, Ciudad pudo saber que Pilar, que debuta este lunes en LAM en la silla de Yanina Latorre, también tiene ofertas para sumarse al streaming Bondi, de Mandarina, la productora de LAM, y Radio La Red del grupo América.

Pilar se sumó a Gossip hace unos tres años, tras la salida de Laura Ubfal y bajo su mando el ciclo tomó una dirección tan diferente como efectiva ya que se transformó en uno de los caballitos de batalla de Net, y en los últimos meses se había convertido en lo más visto del canal.

Foto: captua Net TV

Asimismo, se supo que, ante esta situación, las autoridades de Net contactaron a Anamá Ferreira para que se haga cargo del programa a partir de febrero ya que la artista había quedado sin programa cuando levantaron Tarde de Brujas hace algunos meses.

Leé más:

Evelyn Von Brocke fulminó a Laura Ubfal y Susana Roccasalvo por votar su expulsión y la de Pilar Smith

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.