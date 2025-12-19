Pilar Smith fue expulsada de APTRA, la asociación que preside Luis Ventura y que organiza los premios Martín Fierro, y no dudó en señalar a Nancy Duré como la responsable de una supuesta campaña en su contra.

En una entrevista en Polémica en el Bar, la periodista se despachó con fuertes declaraciones y denunció maniobras internas que, según ella, buscaron silenciarla por opinar.

“Un miembro de APTRA me dijo ‘toda esta rosca la armó Nancy Duré, porque la odia a Pilar", dijeron desde el panel del programa de América y la conductora lo confirmó visiblemente molesta: “Exacto, ella fue la que empezó a operar, hizo el trabajito de hormiga uno por uno”.

“Fue influenciando a todos los de APTRA que votaron para que me fuera, hizo el trabajito fino. Fue la que empezó a instalar que nadie me quería, a hablar muy mal de mí. Y bueno, obviamente mucha gente que no tiene personalidad le terminó creyendo a esta chica”, lanzó sin filtros.

A pesar de la tensión, Smith remarcó: “A mí me censuraron por opinar. Así que yo voy a ir con todo, esto no va a quedar acá, esto va a marcar un precedente en la libertad de expresión”.

EVELYN VON BROCKE ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU EXPULSIÓN DE APTRA

Evelyn Von Brocke se refirió públicamente a su polémica expulsión de APTRA y no se guardó nada. En diálogo con Pamela David, la periodista relató cómo vivió el proceso y denunció que no le permitieron ejercer su derecho a defensa.

“Dentro de una asociación hay que estar sujeto a derecho, cumplir la ley, que es lo que no ha sucedido en el día de ayer. Ayer no me dejaron defenderme. Todo comenzó con una reunión de comisión donde estuvimos citadas con Pilar, donde Polino habló 28 minutos, yo pude hablar escuetos 5 minutos y Pilar habló 4 minutos", denunció la periodista.

