En los últimos años, se popularizó un hábito tan simple como curioso: dormir con un limón cortado en la mesa de luz. Aunque muchos lo asocian con rituales o creencias, lo cierto es que hay explicaciones más concretas detrás de esta práctica.

El limón es una fruta rica en compuestos aromáticos naturales, especialmente el limoneno, presente en su cáscara. Este componente es conocido por su fragancia fresca y por su uso en productos de limpieza y aromaterapia.

Dormir con un limón en la mesa de luz: por qué muchos lo hacen y qué beneficios tiene (foto creada con IA)

Dormir con un limón en la mesa de luz: por qué muchos lo hacen y qué beneficios tiene

Al dejar un limón cortado cerca de la cama, ese aroma se libera lentamente en el ambiente. Algunas personas aseguran que esto genera una sensación de frescura y puede contribuir a un entorno más agradable para descansar.

Además, el olor cítrico suele asociarse con efectos estimulantes leves sobre el estado de ánimo. Estudios en aromaterapia indican que ciertos aromas, como el del limón, pueden ayudar a reducir la percepción de estrés en algunas personas, aunque no reemplazan tratamientos médicos ni tienen efectos garantizados en el sueño.

Otro de los motivos por los que se recomienda este hábito es que el limón puede ayudar a neutralizar olores en ambientes cerrados, funcionando como un desodorizante natural.

También se le atribuye un leve efecto repelente de insectos, especialmente mosquitos, aunque su eficacia es limitada en comparación con productos específicos.

Qué tener en cuenta

Si bien se trata de una práctica segura, es importante cambiar el limón con frecuencia para evitar que se deteriore o genere malos olores. Además, no existen evidencias científicas concluyentes que demuestren beneficios directos sobre la calidad del sueño.

En definitiva, dormir con un limón en la mesa de luz puede aportar un aroma agradable y natural al ambiente, pero sus efectos dependen más de la percepción individual que de propiedades comprobadas.