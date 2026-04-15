Las prácticas vinculadas al Feng Shui volvieron a ganar protagonismo entre quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental. Uno de sus rituales que más curiosidad genera es colocar una hoja de laurel dentro de la almohada.
A esta práctica se le atribuyen distintos beneficios relacionados con la calidad del sueño, la relajación y el equilibrio energético en el hogar.
Este hábito combina las propiedades del laurel con un objeto clave en la rutina diaria: la almohada. Según especialistas, este elemento puede acumular tensiones, estrés y cargas negativas que influyen directamente en el descanso.
Cómo usar el laurel en la almohada
Para aplicar este ritual de forma correcta y aprovechar sus beneficios, se recomienda seguir estos pasos:
- Usar hojas de laurel secas, ya que conservan mejor el aroma y sus propiedades naturales.
- Elegir hojas enteras y en buen estado para garantizar mayor duración.
- Colocar la hoja dentro de la funda de la almohada para que el aroma esté más presente.
- También se puede ubicar debajo de la almohada si se prefiere un contacto menos directo.
- Otra opción es colocarla dentro de una bolsita de tela, lo que evita que se rompa o ensucie.
- Ubicarla en un punto donde no genere incomodidad al apoyar la cabeza.
- Dejar actuar durante toda la noche para favorecer la relajación y el descanso.
Este sencillo hábito puede incorporarse fácilmente a la rutina nocturna y, según el Feng Shui, ayuda a mejorar la energía del dormitorio y promover un sueño más reparador.