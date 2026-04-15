Las prácticas vinculadas al Feng Shui volvieron a ganar protagonismo entre quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental. Uno de sus rituales que más curiosidad genera es colocar una hoja de laurel dentro de la almohada.

A esta práctica se le atribuyen distintos beneficios relacionados con la calidad del sueño, la relajación y el equilibrio energético en el hogar.

Este hábito combina las propiedades del laurel con un objeto clave en la rutina diaria: la almohada. Según especialistas, este elemento puede acumular tensiones, estrés y cargas negativas que influyen directamente en el descanso.

Cómo usar el laurel en la almohada

Para aplicar este ritual de forma correcta y aprovechar sus beneficios, se recomienda seguir estos pasos:

Usar hojas de laurel secas, ya que conservan mejor el aroma y sus propiedades naturales.

Elegir hojas enteras y en buen estado para garantizar mayor duración.

Colocar la hoja dentro de la funda de la almohada para que el aroma esté más presente.

También se puede ubicar debajo de la almohada si se prefiere un contacto menos directo.

Otra opción es colocarla dentro de una bolsita de tela, lo que evita que se rompa o ensucie.

Ubicarla en un punto donde no genere incomodidad al apoyar la cabeza.

Dejar actuar durante toda la noche para favorecer la relajación y el descanso.

Este sencillo hábito puede incorporarse fácilmente a la rutina nocturna y, según el Feng Shui, ayuda a mejorar la energía del dormitorio y promover un sueño más reparador.