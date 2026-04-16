Luego de contar que su distanciamiento de Paula Chaves se originó por un “chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix cuando era bebé, Ximena Capristo volvió a apuntar sin filtro en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV.

La panelista habló del grupo íntimo de amigos que supo integrar junto a su marido, Gustavo Conti, y que también incluía a Sabrina Rojas, Luciano Castro, Paula Chaves y Pedro Alfonso. Se trataba de un círculo que compartía cenas y reuniones, pero que con el tiempo terminó completamente disuelto.

Ximena Capristo definió con una frase letal a sus ex amigos (Fotos web)

Ximena Capristo definió con una frase letal a sus ex amigos: “Era un grupo de verga”

Fue Martín Salwe quien abrió el tema al preguntarle: “El grupo de juntada, de cenas, ¿se desarmó después de eso?”.

“No, no. Después sucedieron boludeces. Nosotros siempre nos juntábamos con Sabrina Rojas y con Luciano Castro cuando eran amigos. Primero nos juntábamos con ellos porque con Sabri nos conocemos desde el 2000 y laburamos mucho juntas. Con Sabri tenemos buena relación, aunque después surgieron algunas cosas”, respondió Capristo.

Así quedó Ximena Capristo en SQP tras contar que Paula Chaves hizo un desubicado comentario sobre su hijo

En ese momento, Yanina Latorre intervino: “Claro, se apartaron de ese grupo, en el que también estaban Paula y Pedro”.

Sin rodeos, Ximena confirmó: “Sí, nos apartamos por la falsedad que sucedía cuando uno se iba (del lugar)”.

Pero lo más fuerte llegó al cierre, cuando lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Era un grupo de verga”.

“¿Qué dijo?”, reaccionó Yanina, entre risas, mientras desde el panel le repetían la picante definición. “Me interesó”, remató la conductora, divertida, en medio de un conflicto del pasado que volvió a quedar en el centro de la escena.