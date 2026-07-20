En la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España, Eva De Dominici compartió un posteo en Instagram en el que contó que vería el partido junto a su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo, Cairo.

La actriz, que vive en Estados Unidos, explicó que, más allá del resultado, en su familia habría motivos para celebrar. Su hijo nació en ese país, es hijo de una argentina y de un español, por lo que tiene un fuerte vínculo con ambas naciones.

"Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra... El pibito gana o gana", escribió junto a una foto familiar en la que el niño aparece con la camiseta de España y una gorra de Argentina.

La publicación generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el tierno momento familiar, otros cuestionaron que el pequeño llevara la camiseta española en la previa de la final.

El contundente descargo de Eva De Dominici tras las críticas por la camiseta de España de su hijo (Foto de Instagram @dedominicieva)

El descargo de Eva De Dominici tras las críticas

Luego de que España se consagrara campeona del mundo, Eva De Dominici utilizó sus historias de Instagram para responder a quienes la criticaron.

"Mi hijo se puso la camiseta de España y el gorro de Argentina porque así lo quiso y es libre de sentirse representado por dos países que forman parte de su historia, de la forma que él elija", expresó.

Luego agregó: "Tuvo la suerte de ver a los países de sus dos papás jugar la final del mundo en Estados Unidos, el país donde nació. Un momento único y lleno de felicidad".

La actriz también dejó en claro cuál fue su sentimiento durante el partido.

"Sí, lloré y puteé como buena argentina porque no ganamos y tenía muchísima ilusión, pero también estoy feliz por mi hijo y su familia española", afirmó Eva.

Para cerrar, De Dominici escribió: "Gracias, Argentina, por siempre darlo todo y felicitaciones a todos mis amigos españoles por la copa".