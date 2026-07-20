Tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la competencia con una profunda reflexión.

Junto a una imagen de todo el plantel reunido en el campo de juego, el mediocampista valoró el camino recorrido y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro.

ALEXIS MAC ALLISTER AGRADECIÓ A SUS COMPAÑEROS Y A LOS HINCHAS

El futbolista comenzó su publicación dedicándole unas palabras al grupo que lidera Lionel Scaloni, resaltando el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.

“Hoy se termina un nuevo Mundial y solamente me queda por decirles: ¡Muchas gracias por todo muchachos!”.

Luego, reflexionó sobre todo lo que dejó la competencia y aseguró que los mejores recuerdos van mucho más allá del resultado deportivo.

“Este Mundial tuvo muchas emociones, muchos momentos felices que compartimos con amigos, familia y hasta desconocidos. Y creo que en gran parte eso es lo que cuenta, a veces no es cómo termina, sino cómo fue todo el proceso, y lo que se vivió y disfrutó”.

“A VECES SE GANA Y A VECES SE PIERDE”

En otro tramo de su mensaje, Alexis Mac Allister remarcó que el fútbol también implica aprender de las derrotas y sostuvo que el plantel volverá a pelear por nuevos objetivos.

“A veces las cosas no terminan como uno quiere, y es normal. A veces se gana y a veces se pierde”.

Sin perder el optimismo, el mediocampista destacó el valor del grupo y confió en que la Selección seguirá dando alegrías.

Alexis Mac Allister compartió una emotiva reflexión tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. CRÉDITO: Instagram

“Nos dieron muchísimas alegrías, y todavía quedan muchísimas más por llegar, así que a no bajar los brazos y seguir adelante, porque en el fútbol siempre hay revancha. Volveremos más fuertes, eso hay que darlo por hecho. Son un grupo excelente y maravilloso, y no dudo que nos darán muchas más alegrías”.

EL MENSAJE FINAL DE ALEXIS MAC ALLISTER PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA

Para cerrar, el jugador también les agradeció a quienes siguieron de cerca su cobertura del Mundial y dejó un emotivo mensaje para la Selección argentina, reafirmando su orgullo por vestir la camiseta albiceleste.

“¡Gracias a toda la gente que apoyó la cuenta en este proceso mundialista, y a toda la que vendrá! Se siente muy lindo tener esta comunidad tan hermosa. Gracias de corazón”.

Y concluyó con una declaración que rápidamente emocionó a los hinchas: “Con esta Selección que nos dio tantas alegrías, agradecerles infinitamente por todo lo lindo que me hicieron, y me harán vivir. Siempre argentino. ¡Vamos Argentina!”.