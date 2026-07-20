Luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, comenzó el operativo de regreso del plantel. Sin embargo, no todos los futbolistas volverán al país, ya que varios de ellos viajarán directamente a las ciudades donde juegan para reincorporarse a sus respectivos clubes.

La información fue revelada por Jorge Rial a través de su cuenta de X, donde detalló qué integrantes del plantel encabezado por Lionel Scaloni no formarán parte del vuelo chárter que aterrizará en la Argentina.

LOS JUGADORES QUE NO REGRESARÁN A LA ARGENTINA

Según publicó el periodista, Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya emprendieron viaje rumbo a Miami, ciudad donde ambos militan en Inter Miami.

Además, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz y Cristian “Cuti” Romero también viajarán directamente a los países donde se encuentran los clubes que los tienen contratados, por lo que tampoco estarán en la delegación que regresará a Buenos Aires.

“En estos momentos Messi y De Paul ya están viajando rumbo a Miami. También se van directamente a los clubes que los tienen contratados Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz y Cuti Romero. Ninguno será parte de la delegación que se subirá al chárter rumbo a la Argentina”, escribió Rial.

Qué jugadores de la Selección argentina no volverán al país tras el Mundial 2026, según Jorge Rial. CRÉDITO. X

EL RESTO DE LA DELEGACIÓN SÍ VOLVERÁ AL PAÍS

De acuerdo con la información difundida, el vuelo de regreso contará con la presencia de Lionel Scaloni, parte del cuerpo técnico, integrantes del staff de la AFA y los futbolistas que sí decidieron regresar a la Argentina tras la final disputada en Estados Unidos.

La decisión responde a cuestiones logísticas y a la necesidad de que varios jugadores se reincorporen rápidamente a sus equipos para comenzar la preparación de la nueva temporada europea y de la MLS.