Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al mostrar un primer plano de su rostro y revelar qué le apareció en la piel. La ex Gran Hermano compartió un video en sus historias de Instagram donde dejó ver que está llena de pecas y aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje dirigido a quienes suelen cuestionarla en las redes sociales.

“Me explotó la cara de pecas”, comentó la influencer mientras mostraba de cerca las pequeñas manchas que se le ven en el rostro. Lejos de preocuparse, Daniela se mostró sonriente y dejó en claro que está conforme con su apariencia.

Foto: Instagram @danielacelis01

Pero eso no fue todo. En otra historia, la mamá de las gemelas Laia y Aimé decidió anticiparse a los comentarios negativos que suele recibir y lanzó una frase con ironía: “No me pienso maquillar. Las envidiosas van a decir que me tatué”.

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LA FILOSA RESPUESTA DE DANIELA CELIS A QUIENES LA CRITICAN EN REDES

No es la primera vez que Daniela Celis decide responder públicamente a los usuarios que la cuestionan por sus publicaciones. Hace pocos días, la influencer había sorprendido al anunciar una convocatoria para conocer hombres, una propuesta que generó una fuerte repercusión y también numerosos comentarios negativos.

Cansada de los mensajes agresivos, Pestañela decidió recoger el guante y exponer algunos de los cuestionamientos que recibía. “¡Arranca una nueva sesión! Voy a elegir a los comentarios de hate más repetitivos en mis reels y los voy a atender”, anunció con sarcasmo.

Foto: Instagram @danielacelis01

Foto: Instagram @danielacelis01

Entre los mensajes que seleccionó, una usuaria le escribió: “La dignidad bien gracias”. Daniela no tardó en contestarle: “La vida es una, Vilma, yo que usted haría lo mismo y la vivía en vez de criticar”.

También respondió a otra persona que la chicaneó con un comentario sobre su convocatoria sentimental y a un usuario que ironizó sobre los hombres que se anotaban. Sin filtros, la exparticipante de Gran Hermano volvió a demostrar que no está dispuesta a quedarse callada frente a las críticas.

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