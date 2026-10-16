Daniela Celis volvió a dar que hablar en las redes sociales con una propuesta tan inesperada como picante: abrió un formulario para que los hombres interesados en conquistarla puedan postularse. La exparticipante de Gran Hermano compartió una publicación en la que detalló los requisitos que deben cumplir sus candidatos y lanzó una aclaración sin vueltas sobre sus intenciones sentimentales.

Con una foto sensual y un enlace para anotarse, “Pestañela” invitó a sus seguidores a completar el formulario si quieren tener la oportunidad de conocerla. Pero antes de recibir postulaciones, dejó en claro qué busca y, sobre todo, qué cosas no está dispuesta a negociar.

En la historia que publicó en Instagram Stories, Daniela enumeró las condiciones que deben cumplir quienes quieran conquistarla. La lista fue breve, pero contundente: “Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”, escribió la influencer, acompañando el último punto con un guiño que dejó en evidencia el tono descontracturado de la convocatoria.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Además, la influencer -que tiene a Aimé y Laia con Thiago Medina-sumó un enlace con la invitación “Postúlate acá” y explicó: “Si me querés conocer, llená el formulario”.

Así, Celis abrió la puerta a que sus seguidores den el primer paso y se anoten para intentar conquistarla, aunque con condiciones bastante claras: independencia, movilidad propia y, por supuesto, atractivo físico.

“Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aclaración que agregó debajo del anuncio, para evitar confusiones sobre sus expectativas románticas: “Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”, expresó, con mayúsculas y signos de exclamación para remarcar su postura.

De esta manera, la influencer dejó en claro que su convocatoria no apunta a encontrar una pareja para toda la vida ni a formalizar una relación. Por el contrario, su objetivo es conocer gente, disfrutar y pasarla bien, sin presiones ni proyectos de casamiento.

“Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”.

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LA FUERTE RESPUESTA DE DANIELA CELIS A NICK SICARO: “NO QUIERO QUE EL MUNDO SE ENTERE QUIÉN ME HACE SEXO ORAL”

Daniela Celis decidió ponerle un freno a la polémica con Nick Sicaro, luego de que su expareja revelara detalles íntimos del vínculo que mantuvieron. La influencer volvió a referirse al tema y dejó en claro que no quiere que ninguno de los dos continúe hablando públicamente de su relación.

La polémica comenzó después de una entrevista de Sicaro con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, donde el amigo de Ian Lucas habló sobre su relación con Celis y aseguró que nunca le practicó sexo oral.

La declaración generó la inmediata reacción de Daniela: “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano”, había escrito.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Pero días después, Celis volvió a hablar del tema en un audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, donde aclaró que su intención era cerrar definitivamente la polémica: “Sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo.

La influencer también aclaró que su primer comentario en redes había sido interpretado de una manera que no reflejaba lo que quiso decir: “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario”, explicó. Y remarcó que no le molestaba que Sicaro la calificara como “chonga”, sino que se refiriera públicamente a cuestiones sexuales de la relación.

“No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, señaló.

Foto: Instagram (@nicksicaro)

Y fue todavía más contundente al marcar cuál considera que es el límite que no debería cruzarse cuando se habla públicamente de una expareja: “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite”, expresó Daniela.

En esa línea, agregó: “Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”.

“No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite”.

“Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, afirmó.

Finalmente, Daniela decidió cerrar su participación en la controversia con una frase contundente y un pedido directo a su expareja: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”.