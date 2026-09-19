En agosto, Daniela Celis recibió el inesperado llamado de José María Muscari quien quería sumarla al elenco de “Sex”, la experiencia teatral que dirige hace ya varios años. Emocionada, la exparticipante de Gran Hermano aceptó la propuesta sin dudarlo e incluso extendió su participación una vez finalizada.

El pasado fin de semana, Melody Luz asistió a una de las funciones de “Sex” y quedó completamente alucinada por con la participación de Daniela. A través de sus redes sociales, compartió un video de ella y le dedicó un mensaje.

En las imágenes se la veía a Celis con un look en tonos verdes que avanzaba por el escenario hasta llegar a los espectadores. Melody, que se encontraba en el público, siguió de cerca la presentación y registró el momento con su teléfono.

Daniela Celis la rompe en "Sex" (Foto: Instagram @danielacelis01)

MELODY LUZ, IMPACTADA CON LA PARTICIPACIÓN DE DANIELA CELIS EN “SEX”

Entre el público que observaba atentamente el show estaba Melody Luz quien no dudó en grabar el baile de Daniela Celis y subirlo posteriormente a sus historias de Instagram. A su vez, le dedicó un particular mensaje.

Melody Luz elogió la participación de Daniela Celis en "Sex" (Foto: Instagram @melodyluz)

“No se si rezarle, pedirle que sea mi madre, mi mujer, o todo junto”, escribió la pareja de Alex Caniggia, dejando en claro que le había encantado la aparición de la exparticipante de Gran Hermano sobre el escenario.