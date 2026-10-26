Daniela Celis quedó completamente sorprendida por una situación que vivió con sus hijas Aimé y Laia (frutos de su relación con Thiago Medina) y que decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales.

La exparticipante de Gran Hermano contó que las nenas le hablaron de un amigo imaginario y, entre la curiosidad y el desconcierto, terminó registrando lo que sucedía para intentar entender de qué se trataba.

“Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo, yo pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar…”, escribió Daniela en una primera historia de Instagram, donde dejó planteado el misterio y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Lejos de quedarse con la duda, Daniela volvió a sus redes para contar cómo siguió la historia: “Pensé que hoy se levantaban y no se iban a acordar, pero mientras les estaba haciendo el desayuno la escucho a Laia decir que estaba dibujando a ‘YOYI’. Entonces la filmé…”, explicó la influencer, intrigada por la naturalidad con la que su hija hablaba de ese personaje.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. En una nueva historia, Daniela compartió una imagen de un dibujo realizado en una pizarra magnética infantil y acompañó la publicación con un mensaje que alimentó todavía más el misterio: “¡Dibujo terminado! Si alguien me lo puede analizar, los voy a estar leyendo”, escribió, invitando a sus seguidores a compartir sus interpretaciones sobre la figura que había dibujado su hija y de los videos que registró con sus niñas hablando con su amigo imaginario.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

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DANIELA CELIS ABRIÓ UN CASTING DE HOMBRES PARA CONQUISTARLA: CUÁLES SON SUS REQUISITOS Y QUÉ CONDICIONES PUSO

Daniela Celis volvió a dar que hablar en las redes sociales con una propuesta tan inesperada como picante: abrió un formulario para que los hombres interesados en conquistarla puedan postularse. La exparticipante de Gran Hermano compartió una publicación en la que detalló los requisitos que deben cumplir sus candidatos y lanzó una aclaración sin vueltas sobre sus intenciones sentimentales.

Con una foto sensual y un enlace para anotarse, “Pestañela” invitó a sus seguidores a completar el formulario si quieren tener la oportunidad de conocerla. Pero antes de recibir postulaciones, dejó en claro qué busca y, sobre todo, qué cosas no está dispuesta a negociar.

En la historia que publicó en Instagram Stories, Daniela enumeró las condiciones que deben cumplir quienes quieran conquistarla. La lista fue breve, pero contundente: “Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”, escribió la influencer, acompañando el último punto con un guiño que dejó en evidencia el tono descontracturado de la convocatoria.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Además, la influencer -que tiene a Aimé y Laia con Thiago Medina-sumó un enlace con la invitación “Postúlate acá” y explicó: “Si me querés conocer, llená el formulario”.

Así, Celis abrió la puerta a que sus seguidores den el primer paso y se anoten para intentar conquistarla, aunque con condiciones bastante claras: independencia, movilidad propia y, por supuesto, atractivo físico.

“Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aclaración que agregó debajo del anuncio, para evitar confusiones sobre sus expectativas románticas: “Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”, expresó, con mayúsculas y signos de exclamación para remarcar su postura.

De esta manera, la influencer dejó en claro que su convocatoria no apunta a encontrar una pareja para toda la vida ni a formalizar una relación. Por el contrario, su objetivo es conocer gente, disfrutar y pasarla bien, sin presiones ni proyectos de casamiento.