Sabrina Rojas habló de su actual vínculo con Luciano Castro, el padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, en la recta final de un 2026 explosivo.

Lejos de aquel enero en el que ni siquiera se dirigían la palabra, la relación entre la expareja encontró cierta armonía. En diálogo con Infama, la conductora contó cómo atraviesan este momento.

A Sabrina Rojas le preguntaron si volvería a “chonguear” con Luciano Castro y fue contundente

CÓMO SE LLEVAN HOY SABRINA Y LUCIANO

“Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos y hay veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar. En este momento estamos pasando un buen momento y podemos pasar algún que otro momento en familia”, dijo Rojas.

Consultada por la salud del actor tras su internación voluntaria, Sabrina prefirió no profundizar, pero destacó: “Él está muy bien y me pone muy contenta. No hay cosa que me convenga más que esté bien y le vaya bien”.

“No hay nada mejor para mis hijos que tengan un padre feliz, estable, económicamente tranquilo”, agregó.

¿Volvería a chonguear? Sabrina Rojas lanzó una picante frase sobre Luciano Castro

Soltera desde su separación de José “Pepe” Chatruc, Sabrina recibió una pregunta directa de la notera de Infama: si volvería a estar en pareja con el actor, quien protagonizó una escandalosa separación de Griselda Siciliani durante el verano.

La respuesta de Rojas fue contundente y llegó con un palito incluido: “No, la palabra pareja con Lu no va”.

“¿Chongo? Aunque sea para divertirte un poco”, insistió la cronista. Pero Sabrina le bajó la persiana por completo a esa posibilidad.

“¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él”, sentenció.