Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, murió a los 30 años. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, y generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad del streaming.

Según trascendió, el creador de contenido salvadoreño fue encontrado muerto en una casa de Monterrey, México. Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento.

Tras confirmar la noticia, su representante lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó los proyectos que tenían pendientes y advirtió sobre el impacto del bullying y los comentarios negativos en internet.

“Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo”, escribió Reyes.

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años (Intsgram)

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años (Intsgram)

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años (Intsgram)

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años (Intsgram)

Murió El Komanche, el streamer salvadoreño tenía 30 años

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y se hizo conocido por sus directos de videojuegos, charlas y contenido de entretenimiento. Con el tiempo, construyó una comunidad de seguidores y se vinculó con figuras reconocidas del streaming, como Ibai y El Rubius.

Su popularidad tuvo un fuerte crecimiento entre 2020 y 2022, período en el que ganó audiencia con transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de encuentros en vivo en los que interactuaba con sus seguidores. También compartió contenidos con Fernanfloo e Ibai Llanos, dos figuras reconocidas del mundo digital, y logró expandir su presencia entre el público hispanohablante.

Entre los hitos de su trayectoria se destacaron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar que recreaba sus desafíos dentro del universo de Minecraft.