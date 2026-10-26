Sol Pérez estremeció a todos al contar el dramático momento que vivió con su hijo, Marco, cuando el bebé tenía apenas unos días de vida.

La panelista reveló en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe, que su hijo se ahogó con leche mientras tomaba el pecho y que Andrea, la empleada que trabaja en su casa, logró hacerlo reaccionar. En ese momento, su marido, Guido Mazzoni, no estaba en el hogar.

El dramático momento que vivió Sol Pérez con su hijo recién nacido (Telefe)

“Él se ahogó tomando la teta cuando tenía días. La pasé muy mal”, comenzó relatando Sol.

Y continuó: “A él le gusta mucho comer y siempre tomó con pezonera. Se ve que le quedó un culito de leche y, dormido, la aspira, se le traba y quedó seco. Él estaba seco, seco, seco”.

Movilizada por el recuerdo, la panelista contó cómo intentó ayudar a su bebé: “Lo di vuelta para que reaccione. Le daba en la espalda. Era la primera vez que mi marido no estaba. Yo estaba con Andrea, que trabaja en mi casa”.

Acto seguido, rompió en llanto al recordar el papel fundamental que tuvo la mujer en ese momento: “Ella es mi salvadora. Salvó a mi hijo y se lo voy a agradecer toda mi vida”.

CÓMO ANDREA AYUDÓ A SALVAR A MARCO, EL HIJO DE SOL PÉREZ

Sol también contó cómo reaccionó Andrea cuando vio que el bebé no respondía a los primeros intentos por hacerlo reaccionar.

“Lo dio vuelta, le pegó en la espalda y nada. El nene estaba muy rojo, pero a Andrea se le ocurrió soplarle la cara y el nene reaccionó”, relató, conmovida.

Después, describió su desesperación al comprobar que su hijo comenzaba a respirar: “Ahí yo lo agarré y me tiré en el piso. Yo no sé hacer RCP, cosa que está mal. Hagan el curso porque te cambia la vida”.

Finalmente, recordó cómo salió a pedir ayuda y contó que el bebé fue revisado para comprobar que estuviera bien.

“Fui a la calle, me arrodillé... El nene estaba respirando. Después vinieron a verlo y estaba bien”, concluyó Sol Pérez.