Carmen Barbieri generó preocupación por su estado de salud al revelar que atravesó varios días con fiebre alta, un cuadro respiratorio y otros problemas que llevaron a los médicos a evaluar una posible internación. La conductora contó en Infama (América) que permaneció en cama bajo cuidados médicos y explicó que, aunque comenzó a sentirse mejor, todavía tiene complicaciones en los bronquios.

La artista habló con el programa luego de que le preguntaran por su ausencia en el casamiento de Andrea Ghidone, al que había sido invitada. Durante la comunicación telefónica, contó la gravedad de los síntomas que experimentó desde el comienzo de la semana y sorprendió con su relato: “Me quisieron internar el lunes. Tengo una meningitis, broncoespasmo y una gripe, todo junto. Cuarenta grados de fiebre desde el domingo”, aseguró.

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Después de varios días con malestar, Barbieri contó que algunos de los síntomas comenzaron a ceder. “Después de una semana entera, estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin escupir sangre”, expresó. Sin embargo, aclaró que todavía no se recuperó por completo y que continúa preocupada por las complicaciones respiratorias que atraviesa.

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CARMEN BARBIERI EXPLICÓ POR QUÉ EVALUARON INTERNARLA

Al recordar los momentos más difíciles del cuadro, la conductora contó que llegó a sentirse muy mareada y que los médicos analizaron si era necesario que quedara hospitalizada. “Estaba muy mareada pero el doctor me dijo que no me querían internar porque me podía dar otro virus y ahí de nuevo, estaría internada como dos meses”, relató. De acuerdo con su testimonio, el temor a atravesar otra internación prolongada también estuvo presente durante la evaluación médica.

La preocupación de Barbieri sigue centrada en su sistema respiratorio. “Estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, afirmó al describir cómo se encuentra. Si bien destacó la desaparición de la fiebre y de otros síntomas, sus declaraciones dejaron en claro que todavía necesita reposo y cuidados mientras evoluciona.

Liliana Parodi, Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

Este nuevo episodio de salud vuelve a poner en primer plano la internación que Carmen Barbieri atravesó meses atrás en la Clínica Zabala. Por el momento, la conductora permanece enfocada en su recuperación y en seguir las indicaciones de los profesionales que la atienden.

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