La soltura con que Carmen Barbiri le reclamó a Federico Bal que cumpla con sus expectativas delante de Evelyn Botto fue elocuente cuando escuchó que su suegra se lamentaba con dramatismo: “Voy a estar muerta”.

Todo se desencadenó cuando el actor adelantó que volvería al teatro “en diciembre o enero”, y luego aclaró el rumor de que revivirían una de las icónicas revistas de Santiago Bal, su papa.

“En algún momento se va a gestar, siento que tengo que tener más años y más panza. Tengo que ser un señor para hacer la revista, tengo que tener unos 50, 60 años”, reflexionó Fede en una nota con MShow.

Federico Bal y su papá, Santiago.

Entonces, Carmen protestó: “No, yo voy a estar muerta”.

El reclamo de Carmen a Fede que hizo reír a Evelyn

Al escuchar la dramática frase, Evelyn la repitió con su voz grave y entre risas.

Carmen Barbieri, Federico Bal y Evelyn Botto.

Ahí Carmen exigió: “Terminá la revista que estás escribiendo”.

A lo que Fede replicó: “Unos 120 años sólidos vas a estar”.

“Necesito que termines la revista. Yo me encargo”, le insistió Carmen Barbieri a Federico Bal.