Lali Espósito compartió imágenes de su nueva despedida de soltera en Miami, donde celebró junto a integrantes de su equipo en un yate, y hubo un detalle que se robó todas las miradas: la frase “Me enamoré, taradas”, que la cantante popularizó al hablar de sus sentimientos por Pedro Rosemblat.

La artista viajó a Estados Unidos para participar de los Premios Billboard a la Música Latina y aprovechó su estadía para combinar compromisos laborales con festejos antes de su casamiento con Pedro Rosemblat.

A través de Instagram, la cantante publicó un álbum con distintas postales de esos días y acompañó las imágenes con una frase que resumió su experiencia: “¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!”. En las fotos se la pudo ver disfrutando de una jornada a bordo de un yate, rodeada de amigos y con accesorios preparados especialmente para la ocasión.

Lali Espósito en Miami (Foto: Instagram @lali)

Lali Espósito en Miami (Foto: Instagram @lali)

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Entre los detalles que aparecieron en las imágenes se destacaron los sombreros rojos con plumas blancas, los anteojos cubiertos de strass y otros elementos de cotillón. Sin embargo, el accesorio que más llamó la atención fue un gorro con una frase muy particular, que también apareció estampada en la bikini negra que llevaba la artista.

“Me enamoré, taradas” fue la expresión que se convirtió en protagonista del festejo y que remite a una frase que Lali utilizó al referirse a su relación con Pedro Rosemblat. El guiño no pasó inadvertido entre sus seguidores, que reaccionaron a las imágenes y celebraron el humor con el que la cantante vive los preparativos de su boda.

Lali Espósito en Miami (Foto: Instagram @lali)

Lali Espósito en Miami (Foto: Instagram @lali)

Lali Espósito en Miami (Foto: Instagram @lali)

La publicación generó comentarios de todo tipo entre los fanáticos, que destacaron tanto el festejo como la cantidad de celebraciones previas al casamiento. Algunos bromearon con las distintas despedidas de soltera que tuvo la artista, mientras que otros se detuvieron especialmente en la frase estampada en sus prendas y accesorios. La cantante, por su parte, compartió las postales sin dar precisiones sobre la fecha del enlace.

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