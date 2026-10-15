María Becerra vivió una noche inolvidable en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, que se celebró en el Teatro Porteño.

La cantante se llevó dos estatuillas, una a Mejor Álbum y otra a Mejor Artista Femenina, y también se tomó el tiempo de hablar con los cronistas sobre algunos de los temas que marcan la actualidad del espectáculo.

María Becerra (Foto: Movilpress)

En diálogo con un notero de Desayuno Americano, la artista se refirió al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y reveló si estará presente en uno de los eventos más esperados del año.

“¿Vas a ir al casamiento de Tini?”, le preguntaron. Sin vueltas, María confirmó su asistencia junto a su novio, el cantante J Rei, y contó que ya recibieron la invitación.

“Sí, ya nos mandaron la invitación con el dress code. Estamos viendo qué nos ponemos con Juli”, respondió, entusiasmada por la celebración.

María Becerra opinó del abrazo entre Tini Stoessel y Lali Espósito en River

Otro de los temas sobre los que le consultaron fue uno de los momentos más comentados del tercer show de Lali Espósito en el estadio Monumental: la aparición de Tini Stoessel y el abrazo que ambas artistas compartieron ante miles de personas.

La escena fue celebrada por los fanáticos y generó una enorme repercusión, en especial por la historia de supuesta rivalidad que durante años rodeó a las dos referentes del pop argentino.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

Al recordar ese instante, María Becerra no ocultó su emoción y fue contundente: “¡Lloré! ¡La puta madre! Y Marilina ahí, qué momento icónico, qué lindo momento. Qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”, expresó.

Ante la consulta sobre si consideraba que ese encuentro había servido para cerrar una especie de grieta entre ambas, la cantante coincidió: “Obvio, totalmente”.

Luego, reflexionó sobre el origen de las diferencias que se les atribuyeron durante tanto tiempo: “Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas. O los demás”, concluyó María Becerra.