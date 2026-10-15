La música argentina vivió una noche especial con la primera edición de los Martín Fierro de la Música, los premios organizados por APTRA para reconocer a los artistas, las canciones y las producciones más destacadas de la industria. La ceremonia se realizó en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, y reunió a figuras de distintos géneros y generaciones.

Ángela Leiva (Foto: Movilpress)

La gala contó con shows en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, además de los reconocimientos a los principales exponentes de la música nacional.

¡EXLCUSIVO!

Martín Fierro de la Música: las Bandana sorprendieron con un recital el plena calle

Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha se mostraron súper unidas y cantaron "Maldita noche" en la puerta del Teatro Tango Porteño.#MartínFierro #Bandana pic.twitter.com/gygPNA58dI — Ciudad Magazine (@ciudad_magazine) October 15, 2026

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A continuación, el listado completo de los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026, categoría por categoría.

Mejor Canción

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Abel Pintos junto a su esposa, Mora Calabrese (Foto: Movilpress)

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

¡EXCLUSIVO!



L-Gante ganó como Mejor Artista Urbano y se sinceró: "La música ha sido mi salvación"



El cantante recibió su estatuilla en la primera edición de los Martín Fierro de la Música y emocionó con su discurso. #Espectáculos #LGante #MartínFierro pic.twitter.com/XGr0kIh7EM — Ciudad Magazine (@ciudad_magazine) October 15, 2026

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

María Becerra (Foto: Movilpress)

Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Banda de Cuarteto

Q´Locura

Desakta2

La Konga

Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC)

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

LAM ganó como Mejor cortina musical (Foto: Movilpress)

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Emanero se presenta en el Movistar Arena (Foto: IG @emanero)

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Figoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zúcker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista Melódico/Balada

Benjampin Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Javier Caumont

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

Trayectoria Tropical/Cuarteto

La Mona Jiménez

La Mona Jiménez (Foto: Movilpress)

Trayectoria Folclórica

El Chaqueño Palavecino

Leyenda de Leyendas

Charly García

Reconocimiento a Canción Viral

Wanda Nara - “Bad Bitch”

Wanda Nara ganó como mejor tema viral (Foto: Movilpress)

Trayectoria Tango

Raúl Lavié

Trayectoria Melódico/Pop

Patricia Sosa

Martín Fierro de Platino de la Música

Pimpinela

Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela (Foto: Movilpress)

Trayectoria Rock

Juanse

Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música

Alejandro Lerner

Reconocimiento Especial a Luis Alberto Spinetta

Mención Especial - María Becerra - Final del Mundo 2026

Mención Especial - Los Palmeras

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