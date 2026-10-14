La denuncia mediática de Valentín Yankelevich contras su progenitor, Darío Giordano, generó una ola de indignación en los medios de comunicación, pero también en la sociedad en general, al punto de que vecinos de la ciudad de Chapadmalal organizaron un escrache en las redes sociales.

En Primicias Ya, Marina Calabró mostró los mensajes que se intercambian en las redes sociales los habitantes de esa ciudad del partido de General Pueyrredón, que en los últimos años experimenta un notable crecimiento económico a raíz de inversionistas. El propio Giordano apostó con un emprendimiento gastronómico a pocos metros del mar.

Foto: captura América TV

“Con la sucesión de Romina se hizo ese emprendimiento junto al mar”, contó Calabró, que también leyó algunos de los mensajes: “Que la gente no vaya y le escrachen el boliche en repudio. Debería estar preso este HDP”, decía uno de ellos.

Leé más:

Se filtró un polémico video de Darío Giordano horas antes de la entrevista de Valentín Yankelevich: “Feliz”

LOS VECINOS DE CHAPADMALAL ORGANIZARON UN ESCRACHE A DARÍO GIORDANO Y SU ESPOSA TRAS LA DENUNCIA DE VALENTÍN YANKELEVICH

Desde Chapadmalal, el cronista de Primicias Ya habló con Virginia, una vecina que confirmó que hay mucha preocupación sobre la presencia de Giordano y su familia. “Hay muchas madres preocupadas en el barrio porque sus hijos quieren incursionar en la gastronomía y ellas dicen que son gente violenta. No quieren saber nada de que estén en el barrio, que es pacífico”, dijo la mujer.

Virginia contó además que los vecinos se organizaron para que los jóvenes de Chapadmalal no vayan a entrevistas laborales con Giordano porque “no quieren ser cómplices”. “No quieren que estén en el barrio y por eso van a presentar firmas acá en la comisaria del barrio, y también en el municipio para que no estén más acá, para que se vaya de acá. Que vendan y se vayan del barrio porque no son para nada agradables”, agregó la mujer.

Fotos: captura América TV

En ese sentido, Virginia reveló que la pareja ya estaría plaeando dejar Chapadmalal. “Pusieron el cartel de venta”, dijo, y agregó: “Se habrían retirado ayer a la noche porque hoy está totalmente vacío”. El cronista Adrián Maucci confirmó también que el emprendimiento de catering de Miren Algañaraz cerró sus redes y borró todo rastro del mismo en los buscadores.

Una fuente le contó en vivo a Damasia Ochoa que Giordano, Algañaraz y su hijo partieron el martes al mediodía rumbo a Miami para poner distancia, y Marcela Coronal confirmó que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, “está al tanto del escrache” que organizan los vecinos.

Leé más:

Qué dice el informe psiquiátrico de Darío Giordano tras la denuncia de Valentín Yankelevich: “Es terrible”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.