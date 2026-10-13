La conmovedora historia que contó Valentín Yankelevich sigue generando repercusiones. Horas después de brindar un desgarrador testimonio sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia por parte de su papá, Darío Giordano, el joven de 23 años realizó su primera publicación en redes sociales y compartió una significativa foto junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Franco.

En la imagen, tomada en un salón de estilo clásico, los tres aparecen sonrientes y juntos: “Siempre juntos”, escribió Valentín junto a la fotografía, acompañando la frase con emojis que reforzaron el mensaje de unión familiar.

La publicación llegó en medio del impacto que generaron sus declaraciones y fue interpretada como un gesto de cercanía y respaldo entre los integrantes de la familia. En cuestión de minutos, la imagen comenzó a recibir numerosas interacciones de sus seguidores.

Foto: Instagram (@valenyan_) Por: Fabiana Lopez

La publicación se conoció poco después de que Valentín decidiera contar públicamente, por primera vez, los episodios que atravesó durante su niñez tras la muerte de su madre, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

En una entrevista con Infobae, el piloto de Turismo Carretera 2000 aseguró que comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, cuando tenía alrededor de nueve o diez años: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó al recordar aquella etapa de su vida.

Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión y pusieron en primer plano una historia familiar que hasta ahora no había contado públicamente de esa manera.

Foto: Instagram (@valenyan_)

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SE CONOCIÓ CÓMO ES LA VIDA ACTUAL DE DARÍO GIORDANO, EL VIUDO DE ROMINA YAN

Este lunes se supo que Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, se encuentra en Chapadmalal, donde estaría desarrollando un emprendimiento gastronómico junto a su actual esposa, Miren Algarañaz.

La información la brindaron Santiago Sposato y Marcela Coronel en PrimiciasYa, en medio de la repercusión que generó el testimonio de Valentín Yankelevic, quien denunció haber sufrido episodios de violencia física y psicológica durante su infancia.

Los periodistas brindó detalles sobre el presente de Giordano y explicó que el traslado a la localidad balnearia estaría relacionado con el proyecto laboral que comparte con su pareja. Según contó, Algarañaz se dedicó históricamente a la cocina y tuvo un restaurante en el barrio porteño de Palermo llamado Cocina de Herencia, donde habría conocido al padre de los hijos de Romina en 2012.

Darío Giordano y Romina Yan (Foto: captura América TV)

Durante el programa también señalaron que Giordano y Algarañaz formalizaron su relación mediante un casamiento civil en 2014. De acuerdo con la información difundida, ella cuenta además con un emprendimiento en redes sociales, aunque actualmente no estaría abierto al público.

La información sobre su vida actual salió a la luz después de que Valentín Yan hiciera público su relato sobre las situaciones que, según denunció, atravesó junto a su hermano Franco tras la muerte de su madre, en septiembre de 2010. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y llevaron a que distintos programas de televisión retomaran aspectos de la historia familiar.

En Primicias Ya, Santiago Sposato lanzó una hipótesis por demás llamativa. “En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, analizó el panelista.

Foto: captura América TV

“Esto empieza, como cuenta Santi, un año y medio o dos años después (de la muerte de Romina) que coincide con la edad que él tiene cuando empieza a recibir estos golpes, y que esta mujer, él pone la palabra ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Empiezan los golpes, según su relato, cuando ella estaba ya en pareja con él”, agregó Coronel.

“Él es en la actualidad, y desde hace varios años, presidente de Formato Producciones Sociedad Anónima que es una empresa anónima, que es una empresa que trabajó mucho con el gobierno de la ciudad, que hizo distintos spots publicitarios, que organizó eventos”, cerró Sposato.