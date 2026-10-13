Gustavo Yankelevich rompió el silencio en Intrusos el 12 de octubre, luego del fuerte impacto que generó el testimonio de su nieto Valentín, hijo de Romina Yan y Darío Giordano.

En una entrevista cargada de dolor, el productor teatral confirmó lo relatado por el joven y recordó una conversación con el padre de sus nietos que lo hizo sospechar que algo grave ocurría en la familia.

A los 23 años, Valentín contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre después de la muerte de su mamá. Tras un largo proceso judicial, pudo irse a vivir con su abuelo junto a su hermano Franco, mientras que Azul permaneció en el hogar paterno.

En ese contexto, Gustavo reconstruyó el momento en el que Franco, que entonces tenía apenas 11 años, le expresó su deseo de vivir con él. Según contó, en aquel momento todavía desconocía la situación que atravesaban sus nietos en la casa de su padre.

La estremecedora frase que Darío Giordano le dijo a Gustavo Yankelevich por sus hijos

Gustavo Yankelevich recordó el pedido de su nieto Franco

“Una vez por semana los buscaba al colegio e iba a comer. En uno de esos almuerzos, Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban”, relató el productor.

Ante el pedido del nene, Gustavo decidió hablar con Darío Giordano para proponerle que Franco pasara una semana con él y evaluar cómo se sentía durante esa convivencia.

“Le dije: ‘Vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá para ver si te deja venir una semana conmigo y vemos cómo te sentís conmigo. Y si vos querés, venís a vivir más tiempo conmigo’”, recordó.

Sin embargo, la respuesta que recibió de Giordano lo dejó desconcertado y encendió una señal de alarma.

La terrible frase de Darío Giordano que alertó a Gustavo Yankelevich

“Cuando me junté con Darío y le dije que Franco me pidió, por supuesto que no le dije a vivir conmigo, sino a pasar una semana conmigo”, explicó Gustavo sobre aquella conversación.

De acuerdo con su relato, la contestación de Giordano fue contundente: “De ninguna manera, yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”.

La frase quedó grabada en la memoria del productor, que reconoció que en ese instante empezó a sospechar que la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba.

“Ahí dije: ‘Acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, concluyó Yankelevich, al recordar el episodio en medio de la conmoción que provocaron las declaraciones de su nieto.