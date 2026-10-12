Este lunes, Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre la violencia doméstica que denunció su nieto Valentín en una entrevista con Tatiana Schapiro y allí reveló cómo se enteró de las golpizas que les habría propinado Darío Giordano según el relato del joven.

“Él nos dijo ‘el padre los ca… a trompadas’”, empezó diciendo Adrián Pallares en Intrusos, algunos, minutos antes de preguntarle a Gustavo Yankelevich qué sintió cuando escuchó a sus nietos contarle sobre la violencia que sufrían en su casa.

Gustavo, Franco y Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

“Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris (Morena). Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado. Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo ‘Me dijo, está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, relató Gustavo.

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“La cuestión es que cuando yo le empecé a prestar atención a los chicos, en principio pensé que era algo (…) pasajero, pero era cada vez más fuerte y más grande. Sobre todo, una vez que Franco empezó a pedirme de venir a vivir conmigo. Fue el primero, porque Franco estuvo un año antes que Valentín pidiéndomelo”, relató el productor.

“Después empezó Valentín. Ya eran los dos los que me lo pedían. Todas las semanas, una vez por semana, los buscaba en el colegio, iba a comer afuera con él y lo llevaba al colegio otra vez. Y Franco, a pesar de vivir lo que vivía, en el auto conmigo, estaba feliz y cantaba y le cambiaba la letra a los temas conocidos. Y a mí me divertía y éramos felices los dos a pesar de todo. Y sin embargo, en uno de esos almuerzos me dijo ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban. Me dijo, quiero ir a vivir con vos”, agregó Gustavo.

Fotos: capturas América TV

“Le dije ‘Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir si te deja venir una semana conmigo. Y vemos cómo te sentís conmigo. Y después un día le pedimos de venir a vivir más tiempo conmigo’. Y cuando yo me junté con Darío y le dije, (...) él me contestó ‘De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’. Y ahí dije ‘Wow, wow, acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, recordó Yankelevich.

De esta manera, Gustavo relató que en los siguientes tres almuerzos que compartió con su nieto Franco, notó que el nene no hablaba. “Le dije ‘Franco, yo soy un hombre grande. Me tenés que contar qué pasa’. Y él me dijo ‘Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mara. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cag… a trompadas. Me desmayó a golpes’. Yo cuento esto y estoy muy sensible. Recordar esto me cuesta mucho”, dijo Gustavo Yankelevich entre lágrimas.

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