Gustavo Yankelevich expresó públicamente su apoyo a sus nietos Franco y Valentín después del estremecedor testimonio de este último sobre la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia. El reconocido productor compartió una fotografía junto a los jóvenes y les dedicó un mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió el productor teatral y exdirectivo de Telefe.

En la imagen que publicó en sus redes sociales, Gustavo aparece junto a sus nietos mayores, quienes están abrazados mientras él se ubica en el centro. El posteo llegó después de que Valentín, hijo de Romina Yan, hablara por primera vez sobre las situaciones que atravesó tras la muerte de su mamá, en septiembre de 2010. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión por la crudeza de los episodios relatados y por el papel fundamental que tuvo su abuelo materno para ayudarlo a salir adelante.

Gustavo, Valentín y Franco Yankelevich (Foto: gustavoyankelevichok)

La publicación recibió numerosas muestras de cariño y mensajes de apoyo de figuras del espectáculo. Entre quienes reaccionaron al gesto del productor estuvieron Nico Vázquez, Santi Talledo, Marcela Kloosterboer, Marley y Gerónimo Rauch. Algunos de los comentarios destacaron tanto la valentía de Valentín al contar su historia como el acompañamiento que Gustavo les brindó a sus nietos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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EL APOYO INCONDICIONAL DE GUSTAVO YANKELEVICH A SUS NIETOS

En su entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Valentín relató que los episodios de violencia comenzaron cuando tenía alrededor de 9 o 10 años. “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, recordó. También describió el miedo que sentía al regresar del colegio y aseguró que las agresiones y los malos tratos formaban parte de su vida cotidiana.

El joven explicó que, junto a su hermano Franco, buscó ayuda hasta encontrar en Gustavo a una persona que los escuchara y los acompañara. Según contó, ambos comenzaron a hablar de lo que sucedía durante los almuerzos individuales que compartían con su abuelo. “Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”, expresó. Posteriormente, los hermanos iniciaron un proceso judicial que terminó con la tenencia definitiva a cargo del productor.

Gustavo y Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

En su testimonio, Valentín también explicó la dimensión que tuvo ese acompañamiento en su vida y cómo pudo recuperar las ganas de mirar hacia el futuro. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó. Por eso, el mensaje que el productor compartió ahora junto a una foto con sus nietos adquiere un significado especial en el contexto de sus declaraciones: una muestra pública de amor, orgullo y admiración por el camino que recorrieron para salir adelante.

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