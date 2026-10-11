Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, rompió el silencio sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida. A los 23 años, el piloto de TC2000 contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de su mamá, ocurrida en septiembre de 2010.

“Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae.

Valentín Yan (Foto: Instagram @valenyan_)

El joven recordó que los maltratos eran habituales y describió el miedo con el que vivía. “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria”, relató. También contó que los episodios incluían golpes, gritos, encierros y descalificaciones. Según explicó, el sufrimiento psicológico dejó marcas profundas: “Yo sentía que no servía para nada, dicho por sus palabras, ‘vos no vas a hacer nunca nada en tu vida, no servís para nada’”.

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Valentín explicó que, al principio, él y su hermano Franco intentaron contar lo que sucedía, pero no encontraron la respuesta que necesitaban. La situación cambió cuando comenzaron a hablar individualmente con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, durante los almuerzos que compartían. “Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”, recordó.

Valentín Yankelevich y Gustavo Yankelevich (Foto: Instagram @valenyan)

El testimonio también reveló que, a los 12 años, Valentín se fue de su casa junto a Franco y ambos iniciaron un proceso judicial que terminó con la tenencia definitiva a cargo de su abuelo. El joven contó que atravesó un período de profunda angustia y que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó al recordar el acompañamiento y la contención que recibió.

Azul y Valentín Giordano Yankelevich (Foto: Movilpress)

Finalmente, Valentín explicó por qué decidió contar públicamente su historia después de tantos años. Además de la necesidad de dejar atrás el silencio, busca que su experiencia pueda ayudar a otros chicos que atraviesan situaciones similares. “Alguien los va a escuchar siempre. Y si la primera persona no te escucha, vas a otra. Y a los adultos, que escuchen a los niños, porque los niños te dicen la verdad, te cuentan lo que les está pasando”, sostuvo. Y concluyó con una reflexión sobre el daño que puede provocar la violencia dentro del hogar: “No hay nada peor que la persona que te tiene que cuidar, te violente y la verdad que te destruye el alma”.

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