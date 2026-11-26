Después de confirmar su romance con Tomás Badessich, Chechu Bonelli evitó precisar cuándo empezó el noviazgo y esa actitud despertó las sospechas de Yanina Latorre, quien reveló un presunto escándalo con la expareja del empresario.

La información salió a la luz en SQP, donde la conductora aseguró que el actual novio de Chechu habría terminado una relación de ocho años cuando conoció a la modelo. Según su relato, él todavía convivía con su expareja cuando habría comenzado el acercamiento con Bonelli.

Todo comenzó cuando Chechu confirmó su relación en su ciclo de streaming y contó que hubo una propuesta formal de noviazgo. Sin embargo, al ser consultada sobre cuándo se habían puesto en pareja, evitó dar precisiones: “No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha”.

Pochi mostró en Puro SHow a Tomás Badessich, el nuevo novio de Cecilia Chechu Bonelli.

La versión de Yanina Latorre sobre la exnovia de Tomás Badessich

“Todo es felicidad en la vida de Chechu Bonelli, menos para la exnovia de Tomás”, lanzó Yanina SQP. Y agregó: “Tiene una exnovia y parece que las fechas no le dan a nadie”.

“Tomás estuvo ocho años de novio con una influencer que, además, es diseñadora de vestidos de novia. Vivieron en Cancún y tuvieron una relación divina y familiar”, relató Yanina.

Chechu Bonelli en Abu Dabi. Foto: Instagram chechubonelli

Luego, la conductora aportó un dato que despertó polémica: “El entorno dice que (Chechu y Tomás) se conocieron en un partido de fútbol y que hasta hace dos meses Mery estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río”.

“De un día para el otro, Mery cambia de locación y no lo comunica (en redes). Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación”, sostuvo.

Además, Yanina explicó que la pareja habría atravesado varias reconciliaciones antes de la ruptura definitiva: “Tuvieron muchas idas y venidas. Cuando él fue con este planteo, Mery creyó que era otra ida y venida. Al mes de haberse ido ella del departamento, él blanqueó con Chechu”.

Por último, Latorre contó que Mery habría asistido recientemente a una fiesta y que algunas personas en común la vieron triste. “Le preguntaban por Tomás, cuando Chechu todavía no había blanqueado, y ella decía que se habían separado. Lo primero que contaba era que no había terceros en discordia”, concluyó.

De esta manera, el comienzo del romance entre Chechu Bonelli y Tomás Badessich quedó bajo la lupa.