Facundo Arana estaría atravesando un delicado momento personal después de su separación de María Susini. En medio de las versiones sobre una posible reconciliación con la modelo, trascendió que el actor habría comenzado a conocer a otra mujer, una situación que habría generado malestar en su entorno más cercano. La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde también dieron a conocer la identidad de la mujer señalada como su nuevo interés sentimental.

Según contó el panelista en el ciclo de América, el distanciamiento entre Arana y Susini todavía tendría consecuencias y las diferencias entre ambos no estarían completamente resueltas. Ochoa aseguró que pudo hablar con una persona cercana a la familia, quien le habría dado detalles del complicado momento que atraviesa el actor en el plano privado.

De acuerdo con el relato del periodista, uno de los puntos que habría generado mayor incomodidad fue que Facundo manifestara sus intenciones de volver con María mientras, en paralelo, comenzaba a acercarse sentimentalmente a otra persona. “Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver’ y a la vez estaba conociendo a otra persona”, reveló Ochoa.

QUIÉN ES LA MUJER QUE HABRÍA CONQUISTADO A FACUNDO ARANA

En medio de las versiones sobre esta nueva historia sentimental, Pepe Ochoa dio a conocer el nombre de la mujer en cuestión: Marian Saud, una diseñadora que habría comenzado una relación con el protagonista de Padre Coraje. Según explicó el panelista, algunas publicaciones en las redes sociales habrían contribuido a profundizar el malestar en el entorno de Susini.

Video: América TV

“Y lo que empezó a pasar, que empezó a molestar, es que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo, y no le gustó nada a María”, detalló el integrante de LAM al describir la situación.

Por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones. La información fue presentada por Ochoa a partir de sus contactos con personas cercanas al entorno del actor y se suma a los rumores que vienen circulando desde que trascendió la separación de una de las parejas más conocidas del ambiente artístico.