Wanda Nara y los jurados de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

Este martes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡9 participantes! en la nueva Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara pero, aunque estaba previsto que una de ellos dejara el certamen por no cumplir con el objetivo: Luciana Geuna.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Julieta Poggio, Pablo Migliore, Martín “Campi” Campilongo, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Giralt, Luck Ra, Grego Rossello, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Luciana Geuna se jugaron la continuidad en el certamen.

Wanda Nara, los jurados y participanes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

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¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Mike Amigorena

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Lizy Tagliani

Josefina «China» Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trápani

Luciana Geuna

Elizabeth «La Negra» Vernaci

Morena Beltrán

Julieta Nair Calvo

Diego Ramos

Nazareno Casero

Pachu Peña

Campi (Martín Campilongo)

Sebastián Presta

Marta Fort

Pablo Migliore

Rocío Robles

Pablo Giralt

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.

TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.

Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.

Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.

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