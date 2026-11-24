La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumaría un nuevo capítulo. Según revelaron en SQP, la mediática prepara una nueva presentación ante la Justicia por presuntos incumplimientos económicos del futbolista. Además, trascendió que podría solicitar una medida para impedir que el delantero abandone la Argentina mientras continúe sin regularizar su situación.

La información fue desarrollada en el ciclo conducido por Yanina Latorre, donde Pía Shaw explicó que el reclamo no estaría limitado a una cuestión puntual, sino que incluiría distintas obligaciones económicas que, según la información difundida, permanecerían pendientes desde hace varios meses.

Mauro icardi y Wanda Nara (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

El dato fue aportado a partir de información del abogado penalista Diego Storto. En el programa también señalaron que la estrategia judicial podría tener consecuencias sobre los movimientos internacionales del futbolista, aunque cualquier eventual restricción deberá ser evaluada y resuelta por la Justicia.

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Durante la emisión, también recordaron que a comienzos de noviembre el delantero había quedado en el centro de una controversia por las versiones que aseguraban que Wanda había conseguido impedirle viajar al exterior. En aquella oportunidad, Icardi utilizó sus historias de Instagram para publicar documentación judicial y negar que existiera una prohibición de salida del país.

“Le negaron el pedido de prohibición de salida del país”, sostuvo entonces el futbolista, quien además cuestionó a quienes habían difundido esa información.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

En ese contexto, la posibilidad de que Wanda avance con una nueva presentación vuelve a poner el conflicto judicial en primer plano. Por ahora, se trata de una medida que habría sido anticipada en televisión y que todavía deberá atravesar las instancias correspondientes antes de que pueda tener algún efecto concreto.

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