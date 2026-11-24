La mamá de Lourdes Fernández, Mabel López, se sentó este martes 24 de noviembre frente al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 para declarar como testigo en el juicio contra Leandro García Gómez, el exnovio de la cantante de Bandana. El acusado enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, en un debate oral que arrancó el 3 de noviembre y que este martes vivió una de sus jornadas más sensibles.

Según contó Wally Leiva, cronista de Puro Show que siguió la audiencia desde la sala, Mabel respondió las preguntas del tribunal con serenidad y reconstruyó todo lo que recordaba del vínculo entre su hija y García Gómez desde 2015 hasta hoy. En un pasaje de su declaración se emocionó y admitió que siempre había tenido un buen trato con su exyerno, y que le resultaba muy duro pensar que Lourdes había proyectado formar una familia con él.

La mujer también reconoció que lo ocurrido la tomó por sorpresa y que fue una situación muy dolorosa para todo su entorno. Entre los recuerdos que compartió, mencionó que después de que Lourdes hiciera pública una denuncia por violencia, García Gómez perdió su trabajo, y que por ese motivo la cantante terminó retrocediendo.

LAS LÁGRIMAS DEL ACUSADO EN LA SALA

El detalle que más se comentó a la salida de la audiencia fue la reacción del propio García Gómez. De acuerdo con el relato de Leiva, mientras Mabel hablaba él mantuvo la vista fija en su abogado, pero cuando ella se refirió a la familia que Lourdes imaginaba con él, se quebró. “Lo vi secarse las lágrimas”, aseguró el periodista, que estaba ubicado a un costado de la sala.

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

CÓMO LLEGÓ LA CAUSA A JUICIO

El expediente se originó en octubre de 2025, cuando la Policía ingresó al departamento de García Gómez en Palermo y encontró a Lourdes desorientada, mientras él permanecía escondido dentro de un placard. A partir de ese episodio, la investigación sumó pruebas hasta que la Justicia elevó la causa a juicio oral, donde ahora el tribunal escucha a los testigos antes de definir la situación del acusado.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita y las 24 horas con la Línea 144.