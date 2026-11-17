El juicio oral contra Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, avanza en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso, impulsado por el Ministerio Público Fiscal, investiga indicios de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

En ese contexto, Mabel López, madre de Lourdes, declaró como testigo y luego dialogó con el programa Puro Show, donde se refirió a la ausencia de Lissa Vera. Durante la entrevista, López fue consultada sobre el papel de Lisa en la causa: “La mencionaron ustedes y yo les dije hablen con Lisa”, respondió.

Mabel López, , la mamá de Lourdes Fernández, habló de Lissa Vera (Foto: captura de eltrece).

“Porque yo no tengo contacto con Lissa”, agregó dejando en claro que no mantiene contacto con la integrante de Bandana ante la pregunta sobre si la cantante había desaparecido o dejado de involucrarse en el caso.

EL ROL DE VALERIA GASTALDI EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOURDES FERNÁNDEZ

Mabel López remarcó que la persona que estuvo cerca de ella y de Lourdes durante el proceso fue Valeria Gastaldi, amiga de su hija. “La que permanentemente me estaba informando de las cosas fue Valeria, la gran amiga de Lourdes”, explicó.

Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández, habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Según la señora, fue Valeria quien la contactó mientras ella estaba en el hospital: “Me empieza a contar todo, todo lo que estaba pasando y bueno, ahí me decidí”. Sobre la posibilidad de que Gastaldi fuera citada a declarar, la madre de Lourdes aclaró: “No sé”.

LA DISTANCIA CON LISSA VERA Y EL PEDIDO DE RESPUESTAS

Al ser consultada nuevamente por Lisa Vera, Mabel reiteró: “No hablo ni mal ni bien, no sé el papel de Lissa en esto”. Y agregó: “Pregúntenle a Lisa cómo acompañó. A lo mejor lo hizo, no lo sé, al menos poniéndose en contacto conmigo no fue”. De esta manera, la madre de Lourdes Fernández dejó en claro que no tuvo vínculo con Lisa durante el proceso judicial y que su principal sostén fue Valeria Gastaldi.

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