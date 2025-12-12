La presentación de Bandana en un boliche de Costanera con apenas siete canciones había generado expectativas sobre su posible regreso, y Valeria Gastaldi blanqueó sus diferencias con Lissa Vera por cómo encaró la crisis de Lowrdez, también integrantes del grupo.

“La idea era lanzar los shows esa semana que yo estuve en argentina, pero bueno... Lissa estaba sobrepasada, esos días tuvo un par de temas personales y explotó”, afirmó la cantante en referencia a los shows que el grupo surgido de PopStars dará en marzo en el Gran Rex.

Como ya había dicho antes del recital de noviembre, Gastaldi apuntó contra Vera por las polémicas que las salpicaron: “Ella no pudo estar en varias cosas varios compromisos pautados, entonces decidimos postergar un poquito la salida. (...) La idea era que cuando vaya las entradas ya estén vendidas”.

Bandana anunció que hará recitales en el Gran Rex en Marzo de 2026. Por: Fernando Gatti

“Tenemos una hermandad muy sólida, y aunque hayan discusiones dentro de la banda, obvio que a esta esta edad uno no siempre está de acuerdo con todo. (...) Cuando Lissa dijo chicas yo no puedo, me bajo, nosotros dijimos continuamos igual, vamos las tres“, continuó.

“Cuando pudo apartarse de todo el caos interno que estaba transitando, Lissa se dio cuenta que no se lo quería perder”, siguió.

La nueva etapa de Bandana

Más allá de que Valeria Gastaldi tiene una carrera como solista, la artista destacó el cambio que implica que Bandana ya no esté bajo la órbita de Gustavo Yankelevich.

Bandana.

“Hoy por hoy nosotras nos propusimos ser líderes de nuestro propio proyecto. Y eso tiene sus cosas, tiene sus cosas buenas y sus desencuentros también”.

Valeria Gastaldi cuestionó a Lissa Vera por su accionar durante la crisis de Lourdez Fernández

Hasta que se diferenció de Vera: “No me gusta tirar todo lo que pienso todo el tiempo. (...) Uno a veces en la sobreexposición dice cosas que después se arrepiente”.

Las Bandana en acción (Foto: Movilpress)

“En el caso de Lourdez Fernández estaba más al tanto que cualquiera de lo que a ella le estaba sucediendo, pero la estaba ayudando puertas adentro, con su mamá, con sus mejores amigas. Por ahí la gente no sabe eso. Estábamos todas en contacto todo el tiempo. Estamos en contacto todo el tiempo con Lu”, enfatizó.

“Yo sabía que Lourdes necesitaba otro tipo de apoyo y mucho de estar antes y de estar después. Que es como estuve y como estoy”, cerró.