Entre las polémicas que dejó el recital de Bandana en un boliche de la Costanera estuvo el mal momento que pasó Pampito, quien se hizo cargo de que se pasó de vivo y lo echaron del lugar con personal de seguridad.

“Les cuento lo vergonzante que me pasó”, comenzó el conductor de Puro Show.

Fuimos invitados con Fernanda Iglesias, nos habían dado una invitación a un VIP. Pero había otros VIP especiales que eran como unos palquitos, donde estaban Mauricio D’Alessandro con su esposa; Germán Paoloski con Sabrina Garciarena; Marcela Tinayre...“.

Pampito con su novio, Facundo, Guido Záffora y Estefanía Berardi en la previa al show de Bandana.

“Fuimos cara dura con Guido Záffora y Estefanía Berardi, y nos colamos a ese VIP. A mí me da mucha vergüenza hacer esas cosas, pero yo seguí a Guido y a Estefi. Estuvimos un tema y medio”, detalló.

Cómo y por qué echaron a Pampito del VIP de Bandana

“Vinieron dos de seguridad. Y dijeron chicos, les voy a pedir que se retiren de acá. ¡Delante de Paoloski! ¡Yo tenía una vergüenza! Pero lo que no sabemos es quién nos mandó“.

Pampito grabó el show de Bandana.

“Para mí había otra persona que pagó y fue la que los invitó a ellos. Nosotros no habíamos pagado para estar ahí. Pero bueno, nos quedamos, terminamos de ver el show”.