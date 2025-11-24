La actitud de Lissa Vera volvió a estar despertar suspicacias este domingo, en la previa al regreso de Bandana a los escenarios, y de hecho la cantante se convirtió en meme viral.

Lo curioso es que el sarcasmo de varios usuarios de redes sociales se desató a raíz de un video publicado desde la cuenta oficial del conjunto surgido de PopStars.

“Lissa: voy a ir con la peor de las ondas”, afirmó el comentario de @AnamaPapers_ al hacer foco en las pocas ganas que Vera le ponía al ensayo grupal de la coreografía dentro del boliche en el que darían el tan anunciado recital.

El meme viral de Bandana. Por: Fernando Gatti

Nobleza obliga, una vez iniciado el concierto, Lissa explotó de energía a la par de Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández y Virginia Da Cunha.

El video del meme viral de Bandana.

El abrazo de Lissa Vera y Lowrdez

Por otra parte, Lowrdez ironizó por sus públicos roces con Lissa a raíz de la denuncia contra Leonardo García Gómez, el ex de Lourdes Fernández.

El abrazo de Lourdes Fernández y Lissa Vera.

Bajo el título de “hermandad”, Lowrdez bromeó: “Todo el mundo se pregunta cómo con Lissa pertenecemos al mismo grupo”.

“¡Fingimos coherencia!”, remató.

A lo que Lissa Vera coincidió: “Es verdad”.