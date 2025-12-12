La noticia que miles de fans esperaron durante años finalmente se hizo realidad: Bandana anunció su regreso al mítico Teatro Gran Rex para celebrar sus 25 años de historia.

El grupo, formado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el reencuentro será en marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

El anuncio desató una ola de emoción y nostalgia entre quienes crecieron con sus hits y coreografías.

“El reencuentro más esperado continúa”, escribieron en redes, dejando en claro que la magia de Bandana sigue intacta a pesar del paso del tiempo y de las tormentas que atravesaron.

Bandana anuncia su regreso al Gran Rex (Foto: captura Instagram/@somosbandana). Por: Victoria Fridman

El recital de marzo de 2026 en el Gran Rex será mucho más que un simple reencuentro: será la oportunidad de revivir los grandes éxitos que marcaron a una generación y de ver a Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa juntas una vez más, demostrando que Bandana sigue más viva que nunca.

ATRÁS QUEDARON LOS ESCÁNDALOS, BANDANA AL GRAN REX

No todo fue color de rosa en la historia de la banda pop más icónica de la Argentina. Lourdes Fernández protagonizó varios escándalos mediáticos, desde declaraciones explosivas hasta conflictos personales que la alejaron del grupo en distintas etapas.

Las peleas internas y las diferencias entre las integrantes también salieron a la luz en más de una oportunidad, generando incertidumbre sobre el futuro de Bandana. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la música pudo más.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.