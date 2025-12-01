El regreso de Bandana prometía ser una fiesta para sus fans, pero terminó en escándalo.

La banda pop, que había anunciado su vuelta para celebrar los 25 años con una gira en 2026, quedó al borde del colapso tras una serie de peleas internas y renuncias inesperadas.

Todo empezó con el conflicto entre Lourdes Fernández y su ex pareja, un tema que se metió de lleno en la vida del grupo.

La intervención de Lissa Vera en los medios desató la furia de Lourdes, que se ausentó en las ruedas de prensa, y terminó discutiendo con Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi. En el medio, la figura de Jorge, hermano y mánager de Lissa, sumó más tensión: las chicas lo señalaron como prepotente y violento.

Foto: @angeldebritooki

Foto: @angeldebritooki

La situación se volvió insostenible y, finalmente, Lissa se bajó de Bandana, frustrando los planes de la esperada gira aniversario.

El golpe fue tan fuerte que las integrantes decidieron cancelar su visita a LAM, el programa de Ángel de Brito, donde iban a dar una entrevista mano a mano después de varias postergaciones.

Bandana.

Así fue el reencuentro de Lowrdez Fernández y Lissa Vera tras la pelea (Instagram)

ASÍ HABLABAN LAS BANDANA ANTES DE SU SHOW, CON LA AUSENCIA DE LISSA: “SOMOS UNA HERMANDAD”

Antes de su presentación en LATM, una fiesta electrónica que marcó el regreso de las cuatro integrantes de la banda pop creada en 2001, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández hablaron en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su vínculo actual, desmintiendo conflictos internos fundamentales y asegurando que su relación estaba “más allá de todo”.

Virginia, Valeria y Lowrdez tuvieron un mano a mano con este portal antes de su regreso a los escenarios.

Ángel de Brito, decepcionado por la decisión de Bandana

La noticia cayó como un balde de agua fría para Ángel de Brito, que venía bancando a las chicas a pesar de las críticas por su falta de profesionalismo.

El conductor intentó defenderlas, pero esta vez reconoció que la situación se volvió insostenible y que la cancelación de la nota lo perjudicó directamente.

Un regreso que ilusionó y terminó en escándalo

La vuelta de Bandana se había confirmado en octubre con cuatro de las cinco integrantes originales: Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia. El plan era hacer un show de presentación en la fiesta L.A.T.M del DJ Tommy Muñoz como anticipo de la gira 2026.

Sin embargo, las diferencias personales y los roces internos terminaron por bloquear el sueño de los fans. Las propias declaraciones de las integrantes dejaron en claro que la relación venía golpeada desde hace tiempo.

Hoy, la realidad está lejos de aquel reencuentro cargado de entusiasmo y alegría. El futuro de Bandana es una incógnita y la gira por los 25 años, por ahora, quedó en suspenso.