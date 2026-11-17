Esta mañana, Lowrdez Fernández, una de las integrantes de Bandana, declaró en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, quien podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.

El proceso judicial investiga los hechos ocurridos en octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo. El acusado permanece detenido en la cárcel de Ezeiza.

La audiencia comenzó a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. La artista llegó acompañada por su mamá, Mabel.

Lowrdez Fernández declaró en el juicio contra su ex y se angustió ante la prensa

La palabra de Lowrdez antes de declarar

Ajustada con los tiempos, Lowrdez fue abordada por la prensa y expresó ante el micrófono de Desayuno Americano su angustia por el momento que está atravesando: “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Estoy muy triste”.

Cuando le preguntaron qué iba a decir delante del juez, la cantante respondió: “Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”.

“Me pone triste todo”, reiteró, y destacó que estaban llegando con los minutos justos.

En ese agitado contexto, los cronistas le consultaron: “¿Reconocés que hubo violencia de parte de tu ex? ¿Hubo violencia? ¿Lowrdez, tuviste comunicación con él?”. Fernández optó por guardar silencio.

POR QUÉ EL EXNOVIO DE LOWRDEZ DE BANDANA ESTÁ PRESO

Una vez que Lowrdez ingresó para prestar declaración, el periodista Carlos Salerno recordó en Desayuno Americano los hechos de octubre de 2025 y explicó algunos detalles del proceso judicial.

“La querella es la parte denunciante, quien pide llevar adelante la investigación. Todo pasó igual sin que Lowrdez denuncie, que es la víctima. Tampoco denunció la madre”, explicó.

“No hizo falta una denuncia porque se probó en distintas situaciones, con testimonios y parejas anteriores, una conducta violenta de Leandro García Gómez”, agregó el periodista.

“Lo que se va a tratar acá es que la privó de su libertad, la encerró en su casa, le dio fármacos para que estuviera adormecida, para drogarla, para que no tuviera respuesta y, en el medio de la búsqueda de Lowrdez, él la hace grabar un video totalmente drogada”, concluyó Salerno al referirse a los hechos investigados en la causa.