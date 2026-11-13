Cuando se habla de vinos, no todo depende de la variedad de uva o de quién está detrás de su elaboración. Hay otro factor que resulta determinante para definir su personalidad: el lugar donde crecen las vides.

La altura, el clima, la orientación de los viñedos y, especialmente, las características del suelo forman parte de lo que en el mundo vitivinícola se conoce como terroir. Este concepto reúne las condiciones naturales de un territorio que influyen en el desarrollo de las uvas y en el perfil que tendrá el vino.

En Mendoza, una de las principales regiones vitivinícolas de la Argentina, estas diferencias se hacen visibles en sus distintas zonas productoras. Incluso dentro de una misma variedad, como el Chardonnay, los resultados pueden cambiar según el origen de las uvas.

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Qué es el terroir y cómo influye en el sabor del vino

El término terroir se utiliza para describir la relación entre un vino y el entorno en el que se produce. No se limita únicamente al tipo de suelo: también contempla factores como la altitud, las temperaturas, las lluvias, la amplitud térmica y las prácticas de cultivo.

La composición de la tierra influye en la disponibilidad de agua y nutrientes para las raíces, mientras que las condiciones climáticas inciden en el desarrollo y la maduración de las uvas.

Por eso, dos viñedos plantados con la misma variedad pueden dar origen a vinos con características diferentes. La acidez, la concentración, los aromas y la textura son algunos de los aspectos que pueden variar según el lugar de procedencia y las decisiones tomadas durante la elaboración.

Gualtallary y Alto Agrelo: dos perfiles de Mendoza en una misma copa

Dentro de Mendoza, Gualtallary y Alto Agrelo son dos zonas que permiten observar la diversidad de los paisajes vitivinícolas.

Gualtallary, ubicado en el Valle de Uco, se caracteriza por sus viñedos de altura y sus suelos con presencia de materiales calcáreos, piedras y sectores de escasa profundidad. Alto Agrelo, en Luján de Cuyo, presenta otras características geológicas, con suelos franco arcillosos y presencia de piedra.

Estas diferencias también pueden explorarse a través de los vinos que combinan uvas de ambos lugares.

Un ejemplo es Suelos Reserva Chardonnay 2025, una edición limitada de Viamonte Winery que reúne dos procedencias: el 30% de las uvas proviene de Los Árboles, en Gualtallary, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que el 70% restante corresponde a Alto Agrelo, a 1.000 metros.

El vino fue elaborado por Martín Celasso y Miriam Gómez y tuvo una crianza de nueve meses en roble francés. La cosecha 2025 dio como resultado una producción limitada de 2.100 botellas.

Cómo reconocer las características de un Chardonnay

El Chardonnay es una de las variedades blancas más versátiles del mundo. Su expresión puede cambiar considerablemente según el clima, el lugar de cultivo y las técnicas de vinificación.

En general, los vinos elaborados con esta uva pueden presentar notas cítricas, florales y frutales. Cuando pasan por madera, también pueden desarrollar aromas asociados a la manteca, la vainilla y los frutos secos, además de ganar textura y complejidad.

En el caso de Suelos Reserva Chardonnay, la descripción de la bodega destaca aromas de flores blancas, cítricos, membrillo y quinotos en almíbar, junto con notas mantecosas vinculadas a su paso por roble. En boca, presenta una combinación de frescura, acidez y textura untuosa.

Con qué comidas se puede acompañar un vino Chardonnay

Por su versatilidad, el Chardonnay puede acompañar diferentes preparaciones. Los ejemplares más frescos suelen combinar bien con pescados, mariscos y preparaciones livianas, mientras que aquellos con mayor estructura y crianza en madera pueden funcionar con platos más untuosos.

Entre las opciones habituales aparecen los risottos, la paella, los pescados al horno, los mariscos, los hongos y algunas preparaciones de cocina asiática.

La elección también depende del estilo del vino y de la intensidad de los ingredientes: la idea es buscar un equilibrio entre la acidez, la textura y los sabores del plato.

Así, detrás de cada botella hay algo más que una variedad de uva. La altura, las características de la tierra y las decisiones de elaboración permiten construir perfiles diferentes y muestran por qué el origen sigue siendo uno de los aspectos más interesantes para descubrir en el mundo del vino.