Kim Ji-won, reconocida por su interpretación en La reina de las lágrimas, ahora encarna a una médica brillante.

Los dramas médicos coreanos encontraron una nueva protagonista en Doctora X, una producción que combina operaciones de alto riesgo, secretos institucionales y enfrentamientos entre profesionales.

La ficción que arrasa en Netflix cuenta con 12 episodios, que se incorporan semanalmente, los viernes y sábados, por lo que la temporada tiene previsto completar su historia el 14 de noviembre.

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Uno de los principales atractivos es el regreso de Kim Ji-won, reconocida por su interpretación en La reina de las lágrimas. Esta vez abandona los conflictos románticos para encarnar a una médica brillante, reservada y decidida a enfrentar a quienes utilizan sus cargos para conservar privilegios.

De qué trata Doctora X

La trama se desarrolla en el Hospital Universitario Guseo, una institución prestigiosa donde las jerarquías, las rivalidades y los intereses económicos condicionan el trabajo cotidiano. Allí llega Gye Su-jeong, una cirujana independiente contratada mediante una agencia de profesionales médicos.

La trama se desarrolla en el Hospital Universitario Guseo.

Su capacidad para resolver intervenciones complejas despierta admiración, pero también incomodidad entre sus superiores. La especialista no acepta órdenes que considera injustificadas y está dispuesta a discutir las decisiones de quienes ocupan los puestos más importantes.

Un adversario es Bu Seung-kwon, una figura de autoridad dentro del hospital que representa las estructuras de poder contra las que debe enfrentarse. La relación entre ambos introduce conflictos que exceden las salas de operaciones.

El tráiler oficial de la serie Doctor X, en Netflix.

También aparece Park Tae-kyung, un joven médico de familia privilegiada que queda bajo la tutela de la protagonista. Su presencia permite mostrar las diferencias entre quienes recién comienzan su carrera y aquellos que ya conocen los mecanismos internos de la institución.

Cada caso médico funciona como punto de partida para explorar dilemas éticos, mientras las disputas profesionales revelan un sistema donde el prestigio y las ambiciones personales pueden imponerse sobre las necesidades de los pacientes.

La serie japonesa que inspiró Doctora X

La producción surcoreana adapta Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, una popular ficción japonesa estrenada en 2012 y protagonizada por Ryoko Yonekura. La historia original alcanzó siete temporadas y convirtió a su cirujana independiente en un personaje reconocido de la televisión asiática.

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La nueva versión conserva la figura de una médica extraordinaria que desafía las jerarquías, pero incorpora elementos del thriller y del cine negro para construir una identidad propia.

La dirección está a cargo de Lee Jeong-lim, mientras que Pyeon Seong-geun firma el guion. Ambos trasladan el conflicto a un contexto surcoreano, con especial atención a las relaciones de poder dentro de las instituciones sanitarias.

Doctora X arrasa en Netflix con cuatro protagonistas principales y 12 episodios.

El regreso de Kim Ji-won tras La reina de las lágrimas

La actriz vuelve a protagonizar una serie tras el éxito internacional de La reina de las lágrimas, estrenada en 2024. En aquella ficción interpretaba a una heredera de una poderosa familia empresarial, un personaje muy diferente de esta cirujana independiente.

Para su nueva interpretación, decidió modificar su apariencia y cortarse el cabello. Según explicó, buscó alejarse del estilo glamoroso que había caracterizado a su trabajo anterior.

Cómo es el reparto de Doctora X