La trama se desarrolla en Río de Janeiro, donde las relaciones entre abogados, policías y organizaciones delictivas complican la búsqueda de justicia.

Una abogada especializada en causas penales queda atrapada entre su trabajo y los conflictos de su familia en Hábeas corpus, la serie brasileña que llegó recientemente a Netflix y combina investigaciones criminales, dilemas éticos y enfrentamientos dentro del sistema judicial.

La primera temporada tiene 8 episodios de unos 45 minutos, una extensión que permite seguir la historia de un tirón. La ficción está protagonizada por Camila Márdila y fue desarrollada por el equipo creativo encabezado por José Junior.

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La trama se desarrolla en Río de Janeiro, donde las relaciones entre abogados, policías y organizaciones delictivas complican la búsqueda de justicia. A partir de un caso familiar, la protagonista debe tomar decisiones que ponen en riesgo su carrera.

De qué trata Hábeas corpus

La historia sigue a Helena, una abogada que trabaja en el sistema de defensa penal y mantiene una relación conflictiva con su familia. Su vida cambia cuando su hermano queda involucrado en una investigación criminal.

Aunque inicialmente intenta mantenerse al margen, la protagonista acepta intervenir en el caso y descubre conexiones que van más allá de las acusaciones originales.

La primera temporada de Habeas Corpus tiene 8 episodios de unos 45 minutos en Netflix.

La defensa de su hermano la obliga a enfrentarse con una red de corrupción, en la que participan integrantes de las fuerzas de seguridad y personas vinculadas con el crimen organizado.

La investigación avanza entre declaraciones contradictorias, amenazas y documentos que revelan intereses ocultos. Helena comienza a sospechar que las pruebas fueron manipuladas para proteger a determinados responsables.

El tráiler oficial de la serie Habeas Corpus, en Netflix.

Al mismo tiempo, sus decisiones generan tensiones con colegas y familiares. La abogada debe elegir entre respetar los procedimientos establecidos o utilizar información que podría comprometer a personas cercanas.

Cada episodio incorpora nuevos elementos que modifican la interpretación de los hechos. La serie plantea así una pregunta central: hasta dónde puede llegar alguien para proteger a su familia sin traicionar sus principios.

Una serie brasileña sobre justicia y corrupción

Uno de los ejes principales de Hábeas corpus es la relación entre el sistema judicial y las desigualdades sociales. La ficción muestra cómo los recursos económicos y las conexiones personales pueden influir en el desarrollo de una causa.

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El título hace referencia al hábeas corpus, una garantía jurídica destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones ilegales o arbitrarias.

La producción utiliza ese concepto para explorar conflictos relacionados con los derechos individuales, la actuación policial y los límites del poder institucional.

Por qué Hábeas corpus apuesta por el suspenso

La narración combina escenas de investigación con conflictos familiares y decisiones profesionales. Los personajes deben interpretar pruebas incompletas mientras enfrentan presiones de distintos sectores.

Hábeas corpus, la serie brasileña que llegó a revolucionar Netflix.

El suspenso surge de la incertidumbre sobre quién dice la verdad y de las consecuencias que puede tener cada revelación.

La serie también incorpora situaciones vinculadas con la violencia urbana y la influencia de las organizaciones criminales, dos elementos presentes en distintas producciones brasileñas recientes.

Cómo es el reparto de Hábeas corpus