Nico Occhiato y sus compañeros de Nadie dice nada, el éxito de Luzu.

El universo de Luzu TV llega a la ficción con Somos así, una nueva serie argentina protagonizada por Nico Occhiato y sus compañeros de Nadie dice nada. La producción traslada a la pantalla una propuesta de comedia que combina amistad, conflictos sentimentales y situaciones inesperadas.

La serie se estrena el 18 de noviembre en Disney+, a través Hulu. Tiene 8 episodios de unos 20 minutos cada uno, que estarán disponibles desde el día del lanzamiento.

De qué trata Somos Así

La historia sigue a cinco amigos que atraviesan una etapa en la que sus vidas comienzan a complicarse al mismo tiempo. Los problemas laborales, las relaciones amorosas y las decisiones personales ponen a prueba la estabilidad del grupo.

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Matías, Chía, Guillermina, Lucas y Leo intentan encontrar respuestas mientras enfrentan situaciones que los obligan a reconsiderar sus prioridades. Las citas fallidas, los secretos y los cambios inesperados forman parte de sus experiencias.

Primeras imágenes de Nicolás Occhiato en Somos así, que se verá por Disney.

El eje de la serie es la dificultad de crecer y adaptarse a nuevas responsabilidades, especialmente cuando los proyectos personales no avanzan como se esperaba.

A través del humor, la ficción aborda las contradicciones de la adultez y las tensiones que pueden aparecer incluso entre amigos que mantienen vínculos cercanos desde hace años.

El tráiler oficial de Somos Así.

Cada personaje enfrenta sus propios conflictos, pero las decisiones individuales terminan afectando al resto. De esa manera, el relato combina historias personales con situaciones grupales que modifican las relaciones entre los protagonistas.

La propuesta conserva parte de la dinámica colectiva que caracteriza a Nadie dice nada, aunque presenta una historia independiente del programa y construida específicamente para televisión.

Cómo nació la serie de Luzu TV y quiénes están detrás de la producción

Somos así surgió de una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes también participaron como guionistas y responsables creativos del proyecto.

La dirección está a cargo de Nick Silbert y Lalo Mark, mientras que el equipo de escritura incluye a Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

El proyecto representa un nuevo paso para los integrantes del programa insignia de Luzu TV, el canal de streaming fundado por Occhiato.

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A diferencia de las transmisiones habituales del ciclo, esta producción cuenta con personajes definidos, una trama escrita y una estructura narrativa desarrollada a lo largo de una temporada.

El primer adelanto permitió conocer el tono de la comedia y anticipó la participación de distintas figuras del espectáculo argentino.

La serie se estrena el 18 de noviembre y tiene 8 episodios de aproximadamente 20 minutos.

Entre las incorporaciones más destacadas aparecen Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato.

También participan actores y personalidades vinculadas con la televisión, el teatro y las redes sociales, lo que amplía el universo de la historia más allá de sus cinco protagonistas.

Cómo es el reparto de Somos Así

Nico Occhiato como Matías

Flor Jazmín Peña como Chía

Momi Giardina como Guillermina

Santi Talledo como Lucas

Martín Garabal como Leo

Oscar Martínez como el padre de Matías

Graciela Stefani como la madre de Matías

Además, se suman Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Julieta Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora, Marina Bellati, Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.