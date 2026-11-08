Con el paso del tiempo, Raphael se convierte en una figura internacional, pero el éxito también introduce nuevas exigencias.

La vida de Raphael, una de las figuras más reconocidas de la música española, llegó a la pantalla con Aquel, una serie biográfica que reconstruye su trayectoria artística y los desafíos que enfrentó fuera de los escenarios. La producción combina música, drama y acontecimientos que marcaron su carrera.

La miniserie que se consolidó como un éxito en Netflix, cuenta con 8 episodios. Javier Morgade y Carlos Santos interpretan al cantante en distintas etapas de su vida, desde sus primeros pasos profesionales hasta su consolidación como estrella internacional.

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Su relato abarca cinco décadas y recorre escenarios de Madrid, París, Moscú, Las Vegas y Acapulco, ciudades vinculadas con la expansión de la popularidad del artista.

De qué trata Aquel

La historia comienza en la España de posguerra, cuando Miguel Rafael Martos Sánchez, nacido en Linares, descubre su vocación musical y comienza a buscar oportunidades para convertirse en cantante profesional.

En Aquel, la producción utiliza dos intérpretes para representar las distintas edades del protagonista.

Sus primeros años están marcados por las dificultades económicas y la necesidad de abrirse camino en una industria competitiva. El joven encuentra en su voz y en su particular manera de interpretar canciones una posibilidad de transformar su futuro.

Uno de los acontecimientos que retrata la producción es su participación en el Festival de Benidorm de 1962, una experiencia decisiva para impulsar su carrera y ampliar su reconocimiento en España.

El tráiler oficial de la serie Aquel, en Netflix.

Con el paso del tiempo, Raphael se convierte en una figura internacional, pero el éxito también introduce nuevas exigencias. Las giras, los compromisos profesionales y la exposición pública comienzan a modificar sus relaciones personales.

La serie incorpora su vínculo con Natalia Figueroa, su esposa, y la influencia de Paco Gordillo, representante que desempeñó un papel importante en el desarrollo de su carrera.

También aborda los conflictos que aparecen cuando el personaje público adquiere una dimensión cada vez mayor. El cantante debe encontrar un equilibrio entre las expectativas del público, su familia y sus propias necesidades.

Por qué ver Aquel: la historia detrás del mito de Raphael

Uno de los principales atractivos de la producción es la decisión de utilizar dos intérpretes para representar las distintas edades del protagonista. Morgade encarna al joven que busca reconocimiento, mientras Santos interpreta al artista durante su madurez.

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La dirección estuvo a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís; mientras que los guiones fueron escritos por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.

Otro aspecto destacado es la reconstrucción de época, que permite observar los cambios en la industria musical y en la sociedad española durante varias décadas.

Aquel, una serie biográfica que reconstruye su trayectoria artística y los desafíos que enfrentó fuera de los escenarios.

La crítica especializada también prestó atención a la manera en que la ficción presenta la distancia entre el artista y su identidad privada.

La reseña señaló que la producción no se limita a celebrar los éxitos del cantante, sino que examina las exigencias personales que acompañaron la construcción de su imagen pública.

Cómo es el reparto de Aquel