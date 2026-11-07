El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato de su marido: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Crédito: Instagram

El dolor por la pérdida de Miguel “El Vasco” Lecuna sigue intacto para Georgina Barbarossa, quien este 2 de noviembre recordó a su marido al cumplirse 25 años de su trágico asesinato durante un violento asalto en Palermo.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió una serie de fotografías familiares y le dedicó un sentido mensaje.

Con palabras cargadas de amor y nostalgia, la actriz dejó en evidencia que, pese al paso del tiempo, continúa sintiendo muy presente al padre de sus hijos. “25 años. Parece ayer, parece un siglo”, escribió al comenzar su publicación.

EL EMOTIVO MENSAJE DE GEORGINA BARBAROSSA A SU MARIDO

En su homenaje, Georgina Barbarossa expresó cuánto extraña a Lecuna y destacó el vínculo que todavía siente con él. “25 años Vasquito. Te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”, manifestó.

La conductora también hizo referencia a la familia que construyeron juntos y recordó con cariño a sus hijos mellizos, Tomás y Juan, y a Lucrecia, hija de una relación anterior de Lecuna.

El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato de su marido: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Crédito: Instagram

El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato de su marido: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Crédito: Instagram

“Gracias por Tomás y Juan. Por Lucrecia. Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia. Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito”, agregó.

Sin embargo, fue el cierre de su publicación el que generó mayor emoción entre sus seguidores. “Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”, expresó, dejando en claro que mantiene vivo el recuerdo de su gran amor.

El posteo recibió numerosas muestras de cariño, incluso de reconocidas figuras del espectáculo. Moria Casán comentó: “Love Georgina, recordando tu amor”, mientras que Carmen Barbieri también se sumó al homenaje con un mensaje: “Te adoro Vasco”.

CÓMO FUE EL ASESINATO DEL MARIDO DE GEORGINA BARBAROSSA

El 2 de noviembre de 2001, Miguel Lecuna salió de su oficina y tomó un taxi en el barrio porteño de Palermo para regresar a su casa, donde lo esperaban Georgina Barbarossa y sus hijos.

El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato de su marido: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Crédito: Instagram

Durante el trayecto, el vehículo fue seguido por una camioneta Renault Trafic. Cuando el taxi se detuvo en un semáforo, uno de los delincuentes subió y lo amenazó con un arma blanca para robarle.

El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato de su marido: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Crédito: Instagram

Según la reconstrucción judicial, Lecuna intentó defenderse y recibió cinco puñaladas, una de ellas en el cuello. Los atacantes lo abandonaron en la esquina de Gorriti y Sánchez de Bustamante.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Rivadavia, murió debido a la gravedad de las heridas.