Este domingo a las 16.30, Buenos Aires tendrá una señal muy particular para anunciar la llegada del papa León XIV a la Argentina. Durante diez minutos, las campanas de todas las iglesias de la Arquidiócesis porteña sonarán al mismo tiempo para darle la bienvenida al Sumo Pontífice, cuyo avión aterrizará en el país después de su paso por Uruguay.

La iniciativa fue comunicada por el Arzobispado de Buenos Aires, a través de un mensaje firmado por monseñor José Ignacio García Cuerva. Además del repique de campanas, se convocó a parroquias, colegios, casas religiosas e instituciones laicales a embanderar sus edificios con insignias argentinas y papales.

Foto: Instagram (@pontifex)

Pero las campanadas no serán el único gesto previsto para recibir a León XIV. El Arzobispado pidió que en todas las misas celebradas hasta el miércoles 11 se incluya una oración especial por la visita del Papa, antes de la bendición final. También se solicitó que durante las celebraciones del fin de semana se eleven plegarias por el Santo Padre y por los frutos de su paso por el país.

CÓMO SERÁ EL PAPA MOVIL QUE UTILIZARÁ LEÓN XIV EN LA ARGENTINA

Mientras crece la expectativa por su llegada, también se conocieron algunos detalles del vehículo que utilizará León XIV durante sus recorridos por Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El papamóvil será blanco, tendrá detalles dorados y llevará el escudo papal en las puertas. También contará con una patente blanca y roja con la inscripción SCV1, correspondiente a las iniciales de Estado de la Ciudad del Vaticano en italiano.

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