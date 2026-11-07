Emanuel Noir, líder y vocalista de Ke Personajes, fue detenido durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, después de protagonizar un violento episodio en el casino de la ciudad. Según trascendió, el artista habría intentado ingresar al establecimiento cuando ya se encontraba cerrado y terminó enfrentándose con un policía que cumplía tareas adicionales de seguridad.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios entrerrianos, el efectivo le habría impedido el acceso al lugar, lo que desencadenó una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión física. En ese contexto, el músico habría golpeado al uniformado en el rostro y le habría provocado cortes debido a los anillos que llevaba puestos.

Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes (Foto: redes sociales). Por: Instagram

POR QUÉ DETUVIERON A EMANUEL NOIR, EL CANTANTE DE KE PERSONAJES

El procedimiento policial se concretó poco antes de las 6 de la mañana. Tras el enfrentamiento, el músico fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado.

La causa fue caratulada inicialmente como resistencia a la autoridad y lesiones, mientras se aguarda la intervención de las autoridades judiciales para determinar cómo continuará su situación procesal. Según la información publicada por TN, el cantante será indagado en las próximas horas.

LA RECIENTE APARICIÓN PÚBLICA DE EMANUEL NOIR EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

La detención del líder de Ke Personajes se produjo pocos días después de que fuera protagonista de un emotivo acontecimiento en su ciudad natal. El artista había interpretado el Himno Nacional Argentino durante un acto junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal.

Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes (Foto: redes sociales).

La presentación había generado repercusión por el vínculo del cantante con Concepción del Uruguay. Por el momento, no se difundieron mayores precisiones oficiales sobre el episodio ni sobre las medidas que adoptará la Justicia. La situación del músico podría tener novedades en las próximas horas.

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