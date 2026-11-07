Como cada fin de semana, la televisión argentina tendrá una nueva edición de La Noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale hasta la vuelta de la Chiqui.

Este sábado,la actriz volverá a recibir a distintas figuras del espectáculo y la actualidad para compartir una cena en la que no faltarán las charlas y los temas de interés.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2026

El sábado 7 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al reconocido periodista y conductor Marcelo Longobardi.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 7 de noviembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada en esta oportunidad también por el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, así como también Jorge Brito, el empresario y dirigente deportivo, vinculado al sector bancario y a River Plate, y el médico clínico y divulgador científico Daniel López Rosetti.

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