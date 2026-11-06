Lejos de que el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta quedara en un conflicto entre ellos, la pelea sumó un capítulo todavía más explosivo: la aparición de Eugenia “la China” Suárez y un enfrentamiento cara a cara con la conductora. En medio de los gritos, la intervención policial y la tensión que se vivía en la propiedad del futbolista, las dos mujeres habrían protagonizado una durísima discusión que incluyó insultos y reproches.

La información fue revelada en LAM, donde contaron que Wanda llegó a la casa de Icardi acompañada por su pareja, Martín Migueles, y que, cuando la situación se descontroló, hubo intentos de conciliación. Sin embargo, el conflicto terminó involucrando también a la actual pareja del futbolista: “En un momento sale la China Suárez”, lanzó Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia.

Según relató el panelista, la actriz habría intentado intervenir: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, explicó Ochoa. Y luego reveló cuáles habrían sido los insultos que la conductora le gritó a la actriz: “Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Pero el cruce entre Wanda y la China no habría sido el único enfrentamiento de la tarde. Según la reconstrucción que hicieron en el programa de América, Martín Migueles también terminó involucrándose en la pelea y tuvo un fuerte intercambio con el futbolista: “Empezó a discutir con Icardi. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montín de cosas a Wanda”, cerraron.

¡Tremendo!

Pepe Ochoa: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación. Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.

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SE DIO A CONOCER EL VIDEO DE MAURO ICARDI HABLANDO CON LA POLICÍA EN PLENO ESCÁNDALO CON WANDA NARA EN NORDELTA: QUÉ DIJO

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó un nuevo capítulo y las imágenes comenzaron a salir a la luz. Después de conocerse que la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity para dirigirse a la casa del futbolista, donde se produjo una fuerte discusión que requirió intervención policial y médica, en LAM mostraron un video del futbolista hablando con los efectivos.

En las imágenes se escucha al delantero hacer referencia a una disposición judicial y a su responsabilidad sobre las personas que estaban con él: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad. Punto”, se escuchó decir a Mauro en el breve registro que compartieron al aire.

La frase generó distintas interpretaciones en el estudio, especialmente por la referencia a una orden del juez y a la responsabilidad que mencionó el futbolista. Sin embargo, por el momento no se conoció el contexto completo de ese intercambio ni a qué situación específica hacía referencia.

Foto: Captura (América)