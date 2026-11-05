La interna familiar de los Caniggia sumó un capítulo explosivo. Después de los repudiables comentarios clasistas de Mariana Nannis contra Melody Luz y su nieta Venezia, Alex Caniggia rompió el silencio y apuntó directamente contra su madre con un durísimo descargo en Instagram.

Sin filtro y visiblemente indignado, el influencer defendió a su pareja y a su hija, confirmó que no quiere mantener ningún vínculo con la mediática: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, disparó.

Lejos de quedarse ahí, Alex hizo referencia a los distintos lugares del mundo y cuestionó que el barrio de nacimiento pueda determinar el valor de una persona: “Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona?”, expresó.

Alex Caniggia cuestionó públicamente a Solange Abraham en sus historias de Instagram | Foto: Web

Acto seguido, confirmó que considera terminado el vínculo con su madre y fue contundente sobre su decisión: “Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”.

Durante su descargo, el mediático no solamente salió en defensa de Melody y Venezia. También cuestionó que Mariana hubiera realizado comentarios despectivos sobre Charlotte Caniggia, su propia hija: “Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, manifestó.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de las críticas tras mostrar el cumpleaños de Melody Luz. Crédito: Instagram

“Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”, siguió, visiblemente furioso.

Sobre el final del video, Alex redobló sus críticas y le dedicó a su madre las palabras más fuertes de todo el descargo: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza”, sostuvo.

Y cerró con una frase lapidaria que rápidamente se convirtió en el centro de la nueva polémica familiar: “Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.

¡Tremendo!

Los secretos de la familia de Mariana Nannis. Foto: instagram @mariananannis_

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MELODY LUZ FULMINÓ A MARIANA NANNIS TRAS SU COMENTARIO SOBRE VENEZIA CANIGGIA: “NO TENGO LA CULPA SI NACIÓ EN SAN MARTÍN”

Un nuevo y explosivo capítulo se sumó a la guerra familiar entre Mariana Nannis y Melody Luz. Esta vez, la polémica estalló después de que la exesposa de Claudio Paul Caniggia realizara comentarios de fuerte contenido clasista sobre su propia nieta, Venezia, durante una comunicación telefónica con El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live.

Todo comenzó cuando Santiago Riva Roy le preguntó directamente si había discriminado a la pequeña por sus orígenes y por el lugar de nacimiento de su mamá. Sin medir sus palabras, Nannis lanzó una frase que generó indignación: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”.

La respuesta sorprendió al panel integrado por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Ante la gravedad del comentario, el conductor quiso saber si estaba haciendo referencia a Melody. Sin embargo, Mariana insistió con su particular explicación: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.

Foto: Instagram.

El periodista fue todavía más directo y le preguntó si consideraba que una persona nacida en San Martín valía menos que alguien de Marbella. Lejos de retractarse, la mediática evitó dar una respuesta concreta y volvió a refugiarse en su discurso sobre las diferencias sociales: “Para mí, la gente es buena o mala. Hay gente buena o mala, tomalo como quieras”, sostuvo.

“En esta vida tenés gente buena y mala. La gente que te ve una sola vez en su vida no puede decir que sos mala persona, porque te vio solamente 24 horas”, argumentó.

Pero la tensión no terminó ahí. Cuando los integrantes del programa continuaron preguntándole por sus dichos y sus diferencias con su nuera, Nannis decidió cortar la comunicación. Antes de despedirse, lanzó otro comentario dirigido a la bailarina: “Si sos team Melody, llamala a ella a donde esté viviendo… San Martín o no sé dónde. Llamala y habla con ella, no tenés nada que hablar conmigo”.

(Foto: Instagram @melodyluz)

Después del escándalo, Melody Luz recogió el guante y respondió en Storytime, el programa de Nazarena Vélez. Visiblemente movilizada por los comentarios de su suegra, la bailarina dejó en claro que las declaraciones no la sorprendieron, aunque volvió a expresar su rechazo a la manera en que Mariana se refiere a ella y a su hija: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta. ¿Qué voy a esperar de esa persona si siempre que se dirigió a mí fue con ataques?”, disparó.

Además, aseguró que nunca tuvo motivos para recibir semejante destrato y confirmó que no tiene intenciones de recomponer el vínculo con la madre de Alex Caniggia: “Nunca le hice nada. No voy a tener relación con ella, no me interesa. Siempre que se dirigió a mí y a mi hija, se dirigió feo”, remarcó.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Melody habló sobre el futuro vínculo entre Venezia y su abuela paterna. Sin vueltas, fue categórica: “No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre”.

Foto: Captura de X (@melodyluzok) Por: Fabiana Lopez

“La abuela de Venezia es mi mamá, que la cuida, la llena de besos y abrazos. A Mariana le falta amor y paz”, expresó, con una frase que también generó repercusiones.

Melody Luz: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”.

Finalmente, la bailarina cerró con un mensaje contundente sobre sus orígenes, lejos de cualquier complejo por el lugar donde nació. Orgullosa de su identidad, reivindicó a San Martín y dejó en claro que los comentarios de su suegra no van a hacerla renegar de sus raíces: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”, sentenció en X (antes Twitter).